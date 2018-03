Academia para todos

Em Carnaxide, Oeiras, é possível perceber se nasceu talhado para ser um CR7

Por João Ferreira e Suely Costa | 11:13

A partir de agora já não é preciso ser vedeta de futebol para se submeter aos mesmos desafios que os futebolistas profissionais enfrentam nas academias de treino tecnologicamente mais avançadas do mundo.

O FOOTLAB, em Carnaxide, concelho de Oeiras, tem as portas abertas a todos. Há uma pista de velocidade para testar a aceleração em corrida e uma pista de obstáculos onde se avalia a capacidade de drible. Se os postes vermelhos passarem a verde é sinal de que foram bem ‘fintados’. Na Box 360º - idêntica à que o Benfica tem no Seixal - é possível testar a pontaria, os reflexos, as fintas e os remates. Leds coloridos, iluminam-se de forma aleatória, e os candidatos a CR7 têm de reagir em segundos e direcionar a bola para estas balizas virtuais.

A avaliação

Hugo Domingues, um dos responsáveis, sublinha que "o FOOTLAB dá para os clubes amadores terem um dia de treino especial onde podem avaliar os atletas em várias vertentes". Existe duas balizas tecnológicas equipadas com sensores. Numa treina-se a precisão do remate. Na outra é a velocidade do remate em quilómetros por hora que faz a diferença. Além do treino tecnológico, o espaço tem um campo com relva sintética com câmaras 4K com bancadas e tudo como num estádio.

Para avaliar o FOOTLAB, o ‘Falar Global’ convidou Futre, Calado, Fernando Mendes e Marco Ferreira para uma bateria de exercícios. Os antigos craques, para além de se terem divertido bastante, garantiram que, se no seu tempo, tivessem tido estas condições tecnológicas de treino teriam sido ainda melhores jogadores de futebol.