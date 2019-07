Adolescentes portugueses preferem férias com os pais

No século XXI, a imagem de adolescentes amuados e contrariados no banco de trás do carro parece já não fazer parte das memórias de férias das famílias portuguesas. Seja porque os pais se moldam aos gostos e interesses dos filhos, seja porque os adolescentes – agora com muito mais liberdade do que nas gerações anteriores – valorizam o tempo que passam com os pais, certo é que todos parecem felizes com a perspetiva ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />