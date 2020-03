Agricultura não vive em modo de teletrabalho

Agricultores, transportadores e distribuidores de alimentos estão na expectativa perante o impacto do novo coronavírus e a mensagem que passam é um misto de incerteza e de tranquilidade, apesar de o futuro ser uma gigantesca incógnita. Neste momento, não há falhas no abastecimento de alimentos, não estão previstas ruturas e as prateleiras dos supermercados enchem-se com a mesma voracidade com que são despojadas. Mas,...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento