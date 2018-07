Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajude-os a lidar com a pressão dos exames

Avaliação escolar põe à prova ambiente familiar não preparado para reagir ao fracasso

Por Miguel Balança e Fernanda Cachão | 00:30

A época de exames constitui um momento de pressão e nervosismo para os jovens e para suas famílias. E os resultados, muitas vezes, não atenuam o quadro de stresse de quem vive intensamente a situação.



Considerados um grupo de risco para o desenvolvimento de doenças mentais – como a depressão –, os estudantes trilham um percurso de temor motivado pelo medo do insucesso, que pode retumbar numa quebra de limites físicos e emocionais, alerta Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica e coach profissional.



"É frequente que nas épocas de avaliações finais e exames os jovens estudantes se fechem ao mundo em prol do máximo tempo de estudo possível, mesmo que tal não seja sinónimo de estudo produtivo. As atividades de lazer e de desporto extinguem-se, não há espaço para diversão, o sono muitas vezes é encolhido, as horas das refeições são trocadas. Toda esta pressão e stresse tendem a afetar negativamente o bem-estar físico e psicológico dos jovens, denotando-se níveis elevados de ansiedade, problemas de sono e alterações no comportamento alimentar. As queixas podem escalar a um nível incapacitante, tendo como catalisadores a pressão familiar e excessivas expectativas pessoais", alerta a especialista.



Estar sujeito a stresse em demasia provoca níveis elevados de ansiedade que se traduzem por alterações hormonais limitadoras da capacidade de raciocínio e de uma performance bem-sucedida. "Este excesso de pressão e preocupação com os resultados das avaliações revela-se contraproducente na medida em que não contribui para melhores níveis de foco e notas superiores. Pelo contrário, tenderá a aumentar o risco de desenvolvimento de perturbações de humor ou ansiedade e de transtornos alimentares e de sono que afetam o bem-estar físico e psicológico, condicionando competências cognitivas como a concentração, o pensamento abstrato, o cálculo e a memória", diz Filipa Jardim da Silva.



Para a psicóloga deverá ficar claro que "não somos os nossos resultados académicos ou profissionais, pelo que importa que o jovem diferencie o seu valor global do seu nível de sucesso escolar". Por isso, sublinha, um potencial fracasso não deverá ser valorizado em demasia.



O jovem deverá adotar uma atitude construtiva e tornar aquilo que é um processo de avaliação em apenas mais um momento da sua aprendizagem, em que a resposta a um eventual fracasso possa lançar as bases para um futuro mais profícuo. "Se se limitar às culpas e julgamentos estará a potenciar os seus erros", diz. Pelo contrário, é importante que o jovem cuide de si, pratique uma atividade física que lhe dê prazer, regule a alimentação e que assegure "rotinas de meditação mais ou menos formal que lhe permita um contacto consigo mesmo."



Para Mara Piedade, psicóloga educacional, a "pressão familiar e da sociedade por bons desempenhos, bem como o ambiente de competitividade" que daí advém resulta em "consequências nefastas" que, por se colocarem cada vez mais cedo, põem em perigo o "fim último de prepararmos os jovens para se tornarem adultos". Numa relação estreita entre quem cuida e quem ensina, para a terapeuta é necessária a promoção de ferramentas criadoras de "ambientes lúdicos e de educação pela arte", que estimulem o alívio do stresse e a orientação vocacional, amparada pela ação de gabinetes de apoio, "fundamental à construção de projetos de vida".

"É necessário que escola e família estejam preparadas para dar resposta a falsas expectativas, transmitindo a ideia de que o caminho para o sucesso não passa só pelo acesso ao Ensino Superior", avisa. Para Mara Piedade é necessário que o cuidador assuma o seu papel , preterindo projeções das suas próprias expectativas em favor de "um ambiente que promova o desenvolvimento cognitivo saudável".



A mesma visão é corroborada por Filipa Jardim da Silva, que recorda que os pais devem assumir "uma postura participativa, encarando as falhas como oportunidades de aprendizagem para todos".





Mudança de critérios faz crescer stresse



"Quanto mais alterações forem feitas sem envolvimento prévio dos estudantes, mais tenderá a intensificar-se o nível de ansiedade face a estes momentos de avaliação", diz Filipa Jardim da Silva.