“Ajudei a salvar muita gente graças às transmissões”

Passei 17 meses da minha vida no meio do mato e ainda tive de pagar do meu bolso para regressar. À ida, o meu embarque estava previsto para junho de 1968, mas foi adiado por causa das comemorações do 10 de Junho. Era uma rendição individual, ia substituir um camarada que tinha morrido.



Viajei com uma companhia que não tinha nada a ver com a minha e quando lá cheguei, como o embarque atrasou, já tinham colocado outro no meu lugar. Fiquei em Bissau à espera de novo embarque. Desta vez, esperei 19 dias e depois integraram-me numa coluna e lá fui para Bambadinca, perto de Bafatá, a segunda maior cidade da Guiné. Parte da companhia estava no interior, em Mansambo, a 20 km.





As transmissões eram a minha especialidade e, por isso, ficava quase sempre no quartel. Mais ninguém sabia fazer aquilo e, se houvesse alguma chatice, era perigoso eu andar no mato. Eu e o operador ‘cripto’, que era um cabo, éramos os responsáveis por decifrar as mensagens que chegavam à companhia.O tempo que as mensagens demoravam a ser decifradas dependia da quantidade de escrita. Por mais pequena que fosse, demorava sempre 20 a 30 minutos. As mensagens eram classificadas consoante a sua importância. As mais urgentes eram as ‘relâmpago’. Por exemplo, se um terrorista passava a informação de que a companhia ia ser atacada à meia-noite, essa era uma mensagem ‘relâmpago’ e passava para cima de tudo. Graças às transmissões, ajudei a salvar muita gente.

Escuta permanente

Quando os homens saíam, levavam um rádio para comunicar – no aquartelamento estavam 200 homens e saíam sempre em grupos de 30. O sistema de rádio que usávamos era uma escuta permanente, 24 horas por dia. Comunicávamos por voz quando as unidades saíam para missões perto e através de código Morse, que era mais seguro e rápido quando o batalhão se deslocava para longe. Para os telegrafistas, aquilo era uma música, uma cantilena.



Tínhamos um código em que as palavras tinham uma correspondência e era preciso decifrar palavra a palavra. Os códigos mudavam de três em três meses. Quando vim embora, quis acompanhar o meu pai a Espanha e impediram-me de sair porque os códigos que usávamos na guerra eram os mesmos que se usavam no País. Tive de esperar três meses.



Cada vez que os grupos saíam eram sujeitos a muitas armadilhas e emboscadas. Recordo-me de um patrulhamento que durou três dias e os operadores foram todos precisos. Numa situação daquelas o responsável seria o capitão, mas ele não percebia nada daquilo e eu – que era furriel de transmissões – fiquei à frente de uma equipa de seis a oito homens. Estive 72 horas sem dormir, com um calor terrível e temperaturas de 40 e 50 graus, sempre agarrado ao rádio.

Terminei a primeira parte da comissão e mandaram-me para Olossato, que também era uma área perigosa. Reclamei porque, regra geral, fazíamos a primeira parte em zonas operacionais, no mato, e o resto numa zona mais calma. Tive de reclamar por escrito e recebi a resposta passado um mês. Destacaram-me para Bolama. Era quase uma colónia de férias. Passei lá os últimos sete meses da comissão. Prolongou-se mais um pouco porque, a um mês de sair, começámos a ser atacados com foguetes de 122 milímetros. Tive de ir a Bissau buscar o meu substituto porque ele estava cheio de medo e não aparecia.



Quando cheguei a Bissau, novo azar. Tinha de esperar 15 dias para ter transporte. Perguntei se me pagavam o excedente da viagem se fosse eu a arranjar alternativa. Apanhei um avião da TAP no dia 1 de agosto de 1970 às 6 da manhã. Às 10h00 estava em Lisboa. Ainda paguei do meu bolso 400 escudos.