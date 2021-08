Ana não queria que o cão se chamasse Batman, então o namorado, Filipe, registou-o como Alfred [o mordomo, personagem que mais tempo passou ao lado de Batman] depois de chegar com ele a casa dentro de uma caixa de cerveja. “Abre e põe no frigorífico”, disseram os amigos a Ana Lopes, ansiosos por ver a sua reação ao presente. “O Alfredo (entretanto o nome foi aportuguesado) era um desejo antigo. Nós, no início da pandemia, decidimos comprar uma casa com um terraço e, através de conhecidos, descobri que ele estava disponível para adoção.Levei-o para casa com um mês e meio”, conta Filipe Quendera. Ana apaixonou-se imediatamente e não demorou muito a criar uma conta na rede social Instagram para o seu companheiro, sociável com quem conhece mas muito rezingão com estranhos. “A conta começou a crescer e percebemos que mais pessoas além de nós achavam que ele é bastante fofo. Na altura eu não tinha a noção de que havia uma comunidade tão grande e ativa de animais de estimação e comecei por ficar surpreendida quando pessoas que eu não conhecia de lado nenhum comentavam e reagiam aos ‘posts’ que eu punha”, conta Ana, que também troca dúvidas com outros donos de cães da mesma raça. “Há uma ajuda muito grande entre todos e isso é muito enriquecedor”, partilha.