“Ando sempre com a capa do ativista”

Na escola do Entrocamento, durante o almoço na cantina, optou pelo menu vegetariano, devolveu o papel que forrava o tabuleiro e o plástico que envolvia o kit de talheres e depois percebeu que estava a ser observada pelos professores do estabelecimento de ensino. Por essa altura, já tinha percorrido o recinto escolar, para recolher o lixo que depois levou para a palestra - coisa que tem por hábito fazer sempre que é a oradora. Ana Milhazes, precursora em Portugal do movimento Desperdício Zero (Zero Waste), é também uma história radical de mudança de vida - quando nos atendeu o telefone estava num café a beber uma bica numa chávena de cerâmica; se lhe tivesse sido servida num copo descartável, teria recusado bebê-la, se não tivesse consigo a alternativa do seu próprio copo.

Toda a gente que encontra é tolerante com este tipo de comportamento?

Há uns anos não percebiam lá muito bem, mas hoje em dia sorriem e até fazem elogios.

Já não a consideram excêntrica, portanto?

Não.

O seu blogue Ana, Go Slowly nasceu em 2012. O que aconteceu então na sua vida?

O blogue nasceu um ano depois de ter descoberto o minimalismo no final de 2011, ou seja, a felicidade de ter menos coisas, de aproveitar a natureza, de dar menos valor aos bens materiais. Naquela altura já mantinha um diário e passou a fazer sentido partilhar muitos daqueles textos num blogue. Naquela altura tinha a certeza de que tinha conquistado tudo o que devia conquistar, mas não me sentia feliz porque pensava que estava obrigada a manter aquilo que tinha conquistado.

Como era então a sua casa?

Tinha tralha. Muita roupa e muitos sapatos, que não usava, guardados no topo dos armários, dossiês do tempo da faculdade, coisas de que não precisava, mas que guardava com a ideia de que um dia podia vir a precisar. Fui separando, vendi, doei, poucas foram as coisas que foram para o lixo. Comecei pela roupa e pelos sapatos, mas depois passei para a cozinha, onde tinha muita loiça, e para as amostras de produtos acumuladas na casa de banho. Depois de ‘destralhar’ a casa, o desafio foi evitar voltar a acumular.

Trabalhava na área da informática e era casada. A sua mudança foi discutida em casa?

Sim, acabei por partilhar com os mais próximos.

Lembra-se de uma história que reflita as dificuldades que teve?

Nas empresas onde estive havia a tradição dos jantares de Natal, com troca de coisas que não servem para nada, e eu era contra isso. Foi um bocadinho difícil recusar presentes porque houve pessoas que não entenderam.

O que é o minimalismo?

É identificarmos o que é essencial e eliminarmos tudo o resto. Isto parece simples, mas não é. A dificuldade é identificarmos, numa sociedade de consumo, onde estamos a ser bombardeados com apelos do mais variado tipo, aquilo que realmente é essencial.

O que é essencial para si?

As pessoas mais próximas. A natureza. A saúde.

Com que coisas vive?

Uma cama, uma mesa de trabalho, umas almofadas porque gosto de me sentar no chão. O kit das minhas palestras que no fundo são coisas do meu dia a dia: os sacos e copo reutilizáveis, o copo menstrual...

Como se desloca?

Anda mantenho o carro. Estive mês e meio sem carro e se tivesse corrido bem, tinha-o vendido, mas como tenho de me deslocar muito, ficou claro que os transportes públicos não eram alternativa, infelizmente.

Não compra nada em cadeias internacionais de vestuário?

Às vezes acabo por comprar, mas em segunda mão, também troco roupa com amigas e familiares.

Qual foi a última vez que comprou um gadget ou um eletrodoméstico?

Não foi há muito tempo porque o meu telemóvel ‘morreu’, mas comprei em segunda mão.

Como vai de férias?

Varia. De transportes públicos, às vezes de carro, quase nunca de avião.

Descreva um dia típico seu.

Ando com a capa do ativista, acho que até durmo com ela. Se estou num restaurante, observo e se vejo muito papel ou plástico, não consigo estar calada.

Quanto lixo produz?

Sigo as cinco regras do desperdício zero (recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e compostagem). Neste momento e desde junho de 2017, tenho um frasquinho que tem etiquetas de roupa, escovas de dentes, lentes de contacto, autocolantes e já teve também pulseiras de festivais que uma amiga utilizou num projeto de costura. São resíduos limpos, a qualquer momento posso precisar deles.

Como é que ganha a vida?

Com as aulas de ioga e as palestras na área da sustentabilidade.

Tem mais ou menos dinheiro do que tinha?

Muito menos. Mas como tenho um estilo de vida simples, não preciso de tanto dinheiro.

E como paga a casa?

A minha mudança de vida foi desafiante também nesse aspeto porque pouco tempo depois de me ter despedido, divorciei-me e comecei a pagar uma casa sozinha. Tem a ver com prioridades.

O que é que o poder público pode fazer em relação ao desperdício?

Tanto. A nível das câmaras, além do trabalho de recolha, deviam ser obrigadas a promover nas festas que realizam o desperdício zero. E devíamos ser obrigados a separar todo o lixo que produzimos em casa. Produzimos muitos resíduos e se conseguíssemos fazer compostagem em escala seria muito importante.

O que é que acontecia às economias se todos se convertessem ao minimalismo?

A economia pode adaptar-se. Em vez de comprar uma t-shirt de cinco euros todos os meses, é preferível comprar uma de 50, que dura mais tempo, e a empresa ganha o mesmo dinheiro. Num mundo em que todos trabalhemos menos, duas pessoas podem partilhar o mesmo posto de trabalho em part-time e ainda haverá menos desempregados. As empresas não têm de estar sempre a crescer, têm de ganhar o suficiente para a sustentabilidade e a manutenção dos postos de trabalho das pessoas, que não têm de ser ricas, mas viver confortavelmente.

Não estamos a falar de capitalismo, pois não?...

Nem sei bem. Acho que acredito na igualdade, na igualdade em tudo.