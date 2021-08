Natural de Baião, António Amorim é desde tenra idade um apaixonado pela cozinha. “Com apenas 8 anos já era muito exigente na cozinha e, depois de um belo castigo, punha os tachos ao lume e cozinhava, entre outros pratos, bacalhau com batatas e cebolas”, recorda o chef.A paixão era tanta que a aventura de António na restauração começou com apenas 14 anos, depois de ter deixado de estudar. Em seis anos fez um pouco de tudo, de ajudante de cozinha a empregado de mesa. Chegada a hora de cumprir serviço militar, António alistou-se nos paraquedistas, mas nem isso o afastou da cozinha. “Participei em missões na Bósnia e em Timor e a responsabilidade de ter de alimentar as tropas enriqueceu-me imenso. Além disso tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a gastronomia de outros países”, conta.