Aqui estamos, perdidos

Jonathan Safran Foer tem uma escrita que faz inveja como o raio – um raio que mostra a verdadeira luz.

Por Francisco José Viegas | 25.02.18

É um dos livros que mais irritação me causou nos últimos meses. E, ao mesmo tempo, o romance que mais me comoveu pela sua beleza, pelas suas personagens de vida atribulada, pelo desconcerto total, pela tristeza dos que buscam a felicidade, pela irrelevância dos gestos de amor, pelo poder das gerações anteriores e posteriores aos desastres atuais – a lista é imensa e dá conta do extraordinário talento de Jonathan Safran Foer, quer para contar histórias, quer para desenhar personagens capazes de reviravoltas comoventes. Safran Foer é um observador notável; um arquiteto e um desenhador de miniaturas; um poeta da prosa que conhece cada imagem que transporta uma alucinação, um sinal de desespero, uma promessa de redenção.

O livro

Tudo começa com um casal, Julia e Jacob, amostras da classe média alta, judeus americanos que sonharam com uma vida de judaísmo cumpridor – e três filhos que percebem, antes de todos os outros, a proximidade da catástrofe. O casamento de Julia e Jacob é como a razão social de uma empresa; retiremos-lhes a sua condição judaica (um dos motivos de beleza) e teremos um casal lisboeta que aprecia as promessas do ‘lifestyle’: ela é arquiteta, o cúmulo de dedicação estética e de prazer na decoração de interiores, na gastronomia gourmet, na segunda casa, da educação dos filhos, uma chata tremenda; ele é um escritor em crise, os seus livros vendem-se cada vez menos, um desleixado. Querem retrato ‘mais nosso’? Qualquer destes personagens está aí, na imprensa ‘bem- – educada’, como exemplos de correção política, de impossibilidade de fracasso. E, no entanto, é de fracasso que se fala: o fim de Israel (através de um terramoto) como terra prometida, o divórcio de Julia e Jacob, a promessa de adultério e de vazio. Neste lugar, as gerações anteriores, tal como as gerações mais novas, são as que melhor atravessam a crise; os filhos de Julia e Jacob são barómetros das alterações que se aproximam. E Safran Foer, é um maravilhoso autor para passar tudo isto a limpo. Numa escrita que faz inveja como o raio. Como um raio, aliás, que atravessa o céu para mostrar a verdadeira luz.

Livro

Regresso à memória do horror comunista

Em 2017 saiu em português ‘Não Digam Que Não Temos Nada’; agora ‘O Eco das Cidades Vazias’, uma viagem ao mundo do terror cambojano. Madeleine Thien relembra a brutalidade do regime do Khmer Vermelho através da sua memória pessoal. Um romance autobiográfico para assinalar o mapa do horror comunista.

Concertos

Música fortíssima e lusitana

O Trio Pangea no norte e no sul durante esta semana: estará na Casa da Música, com obras de Luiz Costa (o seu Trio Op.15 é uma pérola), Alexandre Delgado (peça em estreia mundial) e o Trio com piano nº 1, de Schumann. No magnífico cenário do Palácio da Pena, em Sintra, homenagearão Vianna da Mota.

Série de tv

Homeland: para viciados legais, como a canábis

Sim, sou uma das vítimas de ‘Homeland’ com todos os seus dislates e mesmo com Carrie Mathison. Aliás, aos que acham que ‘Homeland’ regressou pior na 7ª temporada, tenho a dizer que Mathison está tão insuportável como nas temporadas anteriores. Mas apesar de tudo, não vale a pena compará-la com Elina Fraga.

FUGIR DE:

Gente Perfeita

Sonho com um mundo onde a manteiga seja mais saudável do que o leite de amêndoa (já se sabe que é mais saudável do que o leite de soja), as carnes vermelhas sejam despenalizadas e as batatas fritas sejam autorizadas. Nesse mundo é possível passear de bicicleta sem ter ao lado gente de licra e capacete, bem como passear a pé sem tropeçar nos que fazem ‘running’ e ‘jogging’. É impossível. No mundo real, as pessoas perfeitas abundam, são chatas, ligeiramente fascistóides, sorriem, gostam de gatinhos, bulgur, coisas bio e levam os cães ao restaurante.