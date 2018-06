“Armado com uma ali inútil G3, colei-me ao chão...”

Com dois camaradas da Intendência seguimos em serviço, no ‘Comboio do Sul’, para a temida zona sul da Guiné. Em Cufar, fomos alvo de um ataque com armas pesadas, que recordo pelo poderio e dureza. Diante das morteiradas, armado só com uma G3, ali pouco mais do que inútil, colei-me ao chão. O Esteves chorava. Para curar o desânimo, recordo o bordão repentista que disse debaixo de fogo: " Oh Esteves, lá vai o cabo Pereira para a poeira!"



Nunca tive medo da guerra, que mudou o meu destino logo nos primeiros meses. Regressei a Lisboa a 17 de outubro de 1971, dia da Feira de Castro. Aos ex-combatentes, um abraço tão forte quanto a guerra, do cabo Pereira.

Cruzei, em 2018, 70 anos de vida. No mesmo dia, há 49 anos, alistava-me no exército: 7 de maio de 1969. Inspeção feita, no Regimento de Artilharia 1, em Lisboa, segui para o Regimento de Infantaria 7, em Leiria, onde assentei praça em dia de aniversário. Regressei à capital, onde me aquartelei na Administração Militar, no Lumiar. Sobrelotado o quartel, fui para Engenharia 1, bem perto do estádio do Sporting Clube de Portugal, de que me orgulho ser fervoroso adepto desde que a memória me permite lembrar – sócio há mais de 20 anos, anseio pela medalha que assinala as bodas de prata da união. Na manhã de 14 de outubro de 1969, embarquei rumo à Guiné a bordo do ‘Uíge’. Zarpámos do Cais da Rocha, onde, pouco antes, as senhoras do Movimento Nacional Feminino tiveram a cortesia de mimosear cada militar com um maço de cigarros e um isqueiro de martelo. Até Bissau contaram-se seis dias. Chegados, fomos recebidos pelo general Spínola. No dia seguinte, seguimos para Bambadinca, o destacamento no mato onde passei sete meses tranquilos. Por troca direta com o cabo Rodrigues, segui depois para Bissau, onde passei a fazer parte do Pelotão de Intendência de Apoio Direto (PIAD). Mal sabia que, com isso, trocava também o sossego de que bem dispunha em Bambadinca por diligências desenfreadas no mato, quase diárias, a partir de Bissau. Armado, sem ter nunca sido operacional, calcorreei a Guiné de ponta a ponta. No pensamento, o desejo de passar por lá à ‘peluda’, a desmobilização que me permitiria um regresso sereno a Ourique, minha terra natal. Notei aos primeiros dias que os desejos de uma estadia tranquila se haviam frustrado com a transferência para Bissau. Fui ao engano – duro, o comandante não era lá grande espingarda.Responsáveis por dar ao estômago o conforto que não se sentia fora dele, seguíamos em batelões fretados à empresa Gouveia com carga para os destacamentos avançados do exército. Pese embora a maioria seguisse por via marítima, ficaram-me na memória um ou dois pares de abastecimentos em coluna, bem mais perigosos. Ao risco calculado de nunca seguirmos desamparados para terreiro, somava-se a sorte, bem mais preponderante, de nunca termos posto pé em terra revolta. Contaram-me depois que havíamos passado várias vezes sobre uma mina encoberta, sem que esta tivesse chegado a rebentar. Sobre o oceano, recordo o ‘Puana’, barco do meu primeiro carregamento, que correu com a normalidade possível em tempo de guerra. Cheguei a ver a ponte de comando varrida à bala: a tripulação refugiou-se no porão; o barco, numa incrível manobra de marear, prosseguiu a estirada que os salvou. "Olha onde eu costumava sentar-me", vislumbrámos depois, com o sangue-frio de quem não seguia na embarcação por altura do ataque. À cintura, carregava duas bolinhas - granadas de mão - para minha defesa e para a pesca. Tínhamos fome: o entusiasmo com o pitéu de carne afiambrada, servido na ração de combate, esfumou-se à terceira ou quarta refeição em solo guineense. A faina, a toque de granada, fazia as delícias de militares e nativos.