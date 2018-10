Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Arrecadei uma nota do Biafra meio chamuscada”

Da Guiné trouxe a irritabilidade e o nervosismo que tento contrariar ainda hoje, e um pesadelo que felizmente já passou.

Por Miguel Balança | 10:00

Fui ‘às sortes’, como chamávamos à inspeção militar, no Centro de Recrutamento das Taipas, no Porto, a 2 de agosto de 1963. Apurei-me para todo o serviço militar com o número mecanográfico 3858364.



A 21 de setembro de 1965, apresentei-me no Regimento de Infantaria (RI) 5, nas Caldas da Rainha, para frequentar o curso de sargentos milicianos. A especialização em Serviços de Administração Militar (SAM) – alimentação – aconteceria mais tarde, na Póvoa de Varzim. Depois, colocado no Regimento de Cavalaria (RC) 6, no Porto, fui destacado como adido, para o Quartel General (QG), na praça da República, também na Invicta. Em 1966 fui mobilizado para a Guiné, em rendição individual, através do RI 15, de Tomar, com a patente de furriel miliciano dos SAM. A 25 de agosto de 1966, partia de Lisboa, a bordo do ‘Alfredo da Silva’. Cumpridos dois anos e dois dias, retornaria ao mesmo local, a 27 de agosto de 1968.



Encontrei a minha unidade militar, a Companhia de Caçadores 1500 (parte integrante do Batalhão de Caçadores 1877), aquartelada em Teixeira Pinto – zona de intervenção que dividia com os pelotões de blindados auto ligeiros Daimlers e Panhards. Descolocámo-nos para o setor operacional de Bafatá, em regime de quadrícula (período de algum descanso da guerra) e semi-intervenção operacional, antes do regresso definitivo a Portugal Continental. Com o Batalhão regressado à metrópole, em outubro de 1967, integrei a Companhia de Comando e Serviços do QG de Bissau, destacado como adido para a Chefia do Serviço de Intendência, no aquartelamento da Amura, também na capital da então Província da Guiné.



Em intervenção no mato, participei em operações militares de patrulhamentos apeados, motorizados, de segurança a/e em colunas motorizadas militares ou mistas, bem como ações psicológicas junto dos locais, com distribuição de medicamentos e mezinhas.



Guerra do Biafra



Em Teixeira Pinto era usual fazer patrulhamentos apeados noturnos, cujo itinerário secreto os intervenientes (cerca de 11 homens) só ficavam a conhecer na hora em que saíam para a missão.



Em noite de luar traiçoeiro, comandei uma dessas patrulhas. Durante o trajeto, acoitámo-nos por alguns momentos à sombra do luar, debaixo do alpendre da casa de um dos dois régulos do setor, que nos era fiel. Quando nada o fazia prever, sem que se sentisse qualquer brisa ou o mais ligeiro vento, o capim, não muito distante, movimentou-se. Na expectativa de saber o que tinha feito mexer o capim, pedi aos meus soldados o máximo silêncio. Não nos podíamos expor demasiado. Desconhecendo se fora provocado por animal ou humano, evitando qualquer contacto ou ruído, terminámos a missão incólumes. No dia seguinte, ao cair da noite, o referido régulo foi assassinado em casa, metralhado por uma ‘costureirinha’ (pistola metralhadora PPSh-41, de fabrico soviético). Aquando da pernoita, estaríamos já a ser espiados por aqueles que um dia depois consumaram o ato.



Em finais de 1967 - talvez mesmo já no ano seguinte -, um avião de carga, com armamento, munições e dinheiro para a já desaparecida República do Biafra (que se separara da Nigéria dando origem a uma guerra entre 1967 e 1970), estacionado no aeroporto de Bissalanca, explodiu sem que se soubesse porquê. Dos destroços arrecadei uma nota, meio chamuscada, no valor de uma libra.



De mazelas da guerra pouco tenho para contar. Sobraram a minha irritabilidade; um nervosismo exacerbado, que tento contrariar, manifesto após o regresso; e um pesadelo que comigo conviveu até há bem pouco tempo: estaria a ser novamente mobilizado para o Ultramar.



Hoje, felizmente, os pesadelos passaram.



Relato de José Amaral



Comissão: 1966-1968

Força: Companhia de caçadores 1500, batalhão de caçadores 1877



+ Info

Aos 75 anos, vive em gaia. É bancário reformado