“As balas zurziam nas nossas orelhas. pareciam abelhas”

“Vi mortos e muitos homens ficarem escangalhados. Não estávamos preparados para aquilo que iríamos encontrar”

Por Fernanda Cachão | 00:30



Fui no ‘Niassa’ com destino a Lourenço Marques, onde cheguei a 4 de fevereiro de 1967, depois Nacala, Porto Amélia e, finalmente, Mucimboa da Praia. Tinha uns 20 ou 21 anos e se ia preparado para o que me esperava, logo em Mucimboa - quando comíamos todos a ração de combate- percebi melhor o que era a guerra. Tínhamo-nos sentado para comer em cima de caixotes de chumbo que quando demos pelas identificações que tinham, depressa adivinhamos o que guardavam - os corpos dos nossos mortos em combate que ali estavam para serem enviados para a Metrópole.



Fomos depois para Nambude, para o aquartelamento, onde estivemos nove meses. Em Agosto, uma mina matou onze colegas e outros dois ficaram maltratados. A mina rebentou debaixo de um Unimog, quando a coluna tratava do reabastecimento. Os tipos já nos esperavam e tinham plantado a mina que semeou a morte entre as forças portuguesas- felizmente, não seguia nessa coluna.



Atirador de armas pesadas, a minha melhor amiga era a metralhadora. Seguíamos sempre dois com ela ou com a G3: um de nós era o municiador e o outro, o apontador - e esta era a minha função. Por isso, como todos os outros com esta incumbência, levava sempre comigo também uma pistola Walther.



Tivemos ali nove meses e só em Dezembro viemos para o quartel, já com várias baixas. Em fevereiro seguimos para Marrumbala, no distrito da Zambezia. Com 18 meses de comissão feitos, subimos para Norte, para Tete. Depois de oito dias ali, seguimos para Bene, onde ficamos acampados dois meses e onde fizemos várias operações integrados no batalhão e sofremos vários feridos, mais uma vez por causa das minas.



Rumamos outra vez para Sul, para Marrumbala, e, em março, viemos embora para Nacala para iniciarmos a viagem mais ambicionada: o regresso à Metrópole. Um de nós tinha um placard com os dias que faltavam, todos os dias riscava mais um.



Rajada de metralhadora



Foi em Bene, a operação que mais temi. Estávamos emboscados e assim que começamos a andar, os tipos desataram a atirar sobre nós. As balas zurziam nas nossas orelhas, que pareciam abelhas. Subimos para o alto de uma serra, onde montamos o cerco para passarmos a noite e estava eu, depois de ter comido a fruta cristalizada da ração de combate, a lavar a boca, quando vejo um tipo com uma Kalasnikoz. Ele não me viu e foi por isso que consegui esgueirar-me para ir buscar a arma. Depois avancei para o lado onde ele estava e mandei-lhe com uma rajada. Não sei como ele ficou, apenas que, no lugar dele, a Kalashnikov abandonada com a qual certamente me atacaria se tivesse podido. Trouxemos a arma e ainda fizemos uma batida onde encontramos outro armamento disperso.



Quando estávamos em Nambude, fomos atacados no quartel, a 13 de setembro de 1967. Estava no posto das três às cinco de reforço. O corneteiro batia o sino para dar sinal que era hora de comer. Dessa vez fiquei eu, enquanto um colega foi buscar um café e o bebia, para depois me vir render. Eis que oiço um barulho e depois morteiros, pelo que mandei uma rajada com a espingarda automática e corri o mais depressa que pude para o abrigo, bem como o resto da malta. Dessa vez, só um cozinheiro apanhou com um estilhaço nos pés, ferimento de pouca monta, graças a Deus.



Acho que não havia ninguém que não tivesse tido medo - não estávamos preparados. Os oficiais tinham-nos ensinado que ‘à minha voz, fogo’ e ‘à minha voz, cessar fogo’ mas, uma vez na guerra, era cada um por si. Vi um colega morto, outro que era guia morto e outro ainda que lhe deu qualquer coisa no quartel e tantos feridos, tantos colegas escangalhados. Depois tudo passou, com o regresso a 4 de março de 1969.

Silvestre PedrosoMoçambique 1967-1969Infantaria - 1006-32: Bat. 189972 anos, pedreiro reformado; Vive em São Domingos de rana (Cascais), é casado. Tem dois filhos e seis netos