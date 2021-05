As escolhas de Francisco José Viegas: Um guia para os perplexos

Ao longo dos anos, não só aprendi a gostar de Eugénio Lisboa e do que ele escrevia, como me tornei um admirador daquela erudição amável, anglo-saxónica, e um pouco ao arrepio da nossa tradição universitária. É um crítico atento, um leitor minucioso – leiam as suas páginas sobre José Régio, a quem dedicou muito tempo da sua vida, ou Jorge de Sena –, um diarista notável, um colecionador de leituras, um erudito e polemista corajoso. Estarei do seu lado, portanto. Mas, mais do que isso, recordo-o também em conversas de circunstância, pequenos passeios ocasionais no intervalo de um encontro literário, de um colóquio ou conferência; e lembro-me sempre de uma disponibilidade tranquila para ouvir, de um sentido de humor que tanto nos falta em geral (sobretudo quando se fala "de literatura"). À vantagem de ter vivido em Lourenço Marques, primeiro (perto da cultura inglesa), e depois em Estocolmo e em Londres (quase 20 anos), junta-se outro dado importante – apesar de ter sido professor de literatura na universidade, a sua formação inicial foi na área da engenharia, em que trabalhou durante muito tempo. Talvez por isso tenha sido capaz de olhar a literatura com uma perspetiva mais liberal e desprendida, mas ao mesmo tempo mais intensa e fora dos esquemas e preocupações tradicionais da academia.A proposta deste pequeno livro (à beira das 150 páginas) é dupla, tentando responder a duas perguntas: como levar mais pessoas a ler – e que livros podem constituir uma biblioteca canónica do peregrino da leitura. O caminho de Eugénio Lisboa é solitário. E insisto na palavra "liberal", porque tem a ver com a experiência pessoal e até confessional, evocando recordações, páginas, títulos de livros, autores que o acompanharam, surpreenderam e divertiram – e é assim que deve ser entendida a sua proposta de um "cânone para o leitor relutante", onde escolhe 50 livros (35 autores) que podem criar o apetite pela leitura, de Miguel Sousa Tavares a Vieira, Régio, Eça & Camilo, Branquinho da Fonseca (tão esquecido), Maria Judite de Carvalho ou a poesia de Reinaldo Ferreira e de Cesário.O tom é de conversa amigável, discreteando sobre cada autor, sobre memórias dos livros lidos ou pelo qual se teve uma paixão em tempos. Mesmo não sendo a minha lista, é bom que Eugénio Lisboa tenha publicado a sua. E que ela nos permita experimentar o seu caminho, abrir novas portas, esperar em apeadeiros confortáveis ou perturbadores – e tentar, tentar sempre, que outros cheguem até lá, aos livros de cada um.‘Vamos Ler! Um Cânone para o Leitor Relutante’Eugénio LisboaGuerra & PazJá o disse de outra maneira e volto a recomendar: ‘A Culpa Vive Solteira’ é um livro brilhante e mostra como pessoas inteligentes falam de economia sem serem fastidiosas e, no fundo, inúteis. Porque é bom compreender (mesmo não concordando) o ponto de vista de uma pessoa inteligente. Com humor, ironia e pensando nas pessoas reais.Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) foi uma das vítimas do tempo e da glória do seu pai – não é fácil disputar um lugar sendo filho do primeiro casamento de J. S. Bach (e afilhado de Telemann). As suas sinfonias respiram o fim do barroco, anunciam novos tempos e merecem ser ouvidas nesta versão da violinista Amandine Beyer.Além de revisitar parte da obra de Paula Rego, sempre disponível, vale a pena aproveitar os primeiros dias de maio em Cascais para visitar a exposição que põe em espelho a obra da pintora contemporânea e a de Josefa d’Óbidos (1620-1684), para que ambas enfrentem tanto o enigma como a beleza – e a sensualidade – da religião.Está a tornar-se um hábito que ameaça ser lei: fugir de discutir ou, apenas, ouvir ideias diferentes das nossas. Importando o costume de países cada vez mais patetas (EUA à cabeça), e acrescentando-lhe o nosso velho hábito inquisitorial, os últimos tempos têm mostrado o rosto dos que acham que qualquer discussão é um combate letal. À esquerda, arrebanham a bandeira do 25 de Abril mas, na melhor das hipóteses, parecem um incansável grupo de surdos incapazes de empatia; à direita, são os pobres de espírito do costume. Estão em todo o lado – mas a nossa sanidade mental exige que fujamos desta gente que foge da decência.