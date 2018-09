Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As maleitas do patudo em idade sénior

Com o passar dos anos, eles também ficam mais suscetíveis a doenças. Saiba como vigiá-los.

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

A Organização Mundial de Saúde define que a terceira idade nos humanos ocorre a partir dos 60 anos de idade, mas nos animais de estimação é "difícil definir com precisão a idade em que se tornam idosos devido à grande variabilidade de raças, tamanhos e características individuais", afirma a veterinária Anabela Torres, da Clínica do Animal. Mas uma coisa é certa: tal como nós, ficam mais atreitos a problemas de saúde com o avançar da idade.

É consensual que cães de raça pequena atingem a terceira idade aos oito anos e os cães de raça grande entre os cinco e os seis anos, mas a "deteção precoce de eventuais doenças, torna em muitos casos o tratamento mais eficaz", afirma a especialista. Até porque são muitas e variadas as principais doenças nos animais geriátricos. "Existe uma predisposição genética em algumas raças de cães tais como Golden Retriever, Boxer, Rottweiler, Doberman e Pastor Alemão para o desenvolvimento de tumores (benigno ou maligno quando tem capacidade de migrar para outras zonas), mas podem-se desenvolver espontaneamente em qualquer raça", avisa Anabela Torres.



Já as artroses são um "processo inflamatório e degenerativo que provoca alterações nas articulações causando dor". As articulações mais afetadas são a anca, joelho e cotovelo. "Esta doença crónica pode conduzir a sedentarismo e é mais frequente em cães de grande porte uma vez que estes têm uma elevada predisposição genética para displasia de anca e cotovelo", acrescenta a especialista. Já as discoespandiloses observam-se maioritariamente em cães de grande porte (Labrador e Pastor Alemão), sendo um processo inflamatório "que afeta as vértebras lombares e o sacro, produzindo neoformações ósseas".





Outras doenças



A veterinária alerta também para a necessidade de vigiar o aparecimento de doenças endócrinas (tiroide, adrenal ou pâncreas) e, porque a gula é um pecado que afeta muitos cães, um dos problemas mais comuns é a obesidade. "O excesso de gordura corporal acumulada pode afetar muito a saúde do animal geriátrico. A osteoartrite e doenças cardíacas são apenas alguns dos problemas mais comuns em animais obesos. Nos seniores, a preocupação é ainda maior devido à diminuição da atividade física e dificuldade em perder peso, daí ser importante mantê-los em forma ao longo da sua vida. A obesidade é mais comum em Beagles, Labrador Retriever, Cocker Spaniel entre outros e em animais esterilizados. Mas a doença cardíaca, associada ou não à obesidade, é outro dos problemas a que devemos estar atentos. Alguns sinais de doença cardíaca podem incluir apatia e intolerância ao exercício físico, tosse, síncopes/desmaios e dificuldades respiratórias. As mais frequentes são a Doença Degenerativa da Válvula Mitral e a Cardiomiopatia Dilatada. A primeira mais frequente em cães de porte pequeno e a segunda afeta sobretudo cães de raças grandes", refere. Tanto as cataratas como a doença periodontal podem afetar os patudos. Esta última "é mais frequente em animais de pequeno porte mas pode ser prevenida com higiene oral pois resulta da acumulação de bactérias e cálculos na superfície dos dentes".

Por último, entre os problemas mais comuns, está a Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina (DCC). É caracterizada por uma diminuição progressiva na função cognitiva do cão, resultando em "défices de aprendizagem, memória e de perceção espacial, alterações nos padrões de sono e interação social".

Por isso, é importante intervir "o mais cedo possível" de forma a atrasar a progressão da doença e estar atento aos sinais, que passam por "desorientação (olhar vago, dificuldade em contornar objetos, não reconhecer pessoas que lhe são familiares);alteração na interação (passar mais tempo sozinho ou ficar mais dependente e medroso) e no padrão de atividade (menor interesse em brincar com brinquedos ou membros da família; comportamentos repetidos (lamber, andar em círculos e roer); alterações no ciclo de sono/vigília; ansiedade; housesoiling (começar a fazer as necessidades em casa, ou demonstrando menos sinais de necessidade de ir à rua); redução da resposta a comandos aprendidos como o nome, sentar, deitar, dificuldade por parte do tutor em captar a atenção do cão, etc.".



Resta dizer que, graças aos avanços da veterinária, também a longevidade nos cães têm aumentado, bem como as hipóteses de cura mesmo em doenças malignas.



Como prevenir



Geriátricos devem ter mais vigilância

O acompanhamento médico é fundamental nesta fase da vida do melhor amigo do homem. Os animais geriátricos devem realizar check-ups médicos regulares, duas vezes por ano.



Dieta antioxidante

é eficaz nos patudos

Oferecer uma dieta especialmente formulada para cães idosos, que contenha antioxidantes (vitaminas C, E betacaroteno, selénio, flavonoides e carotenoides) para prevenir a degeneração cognitiva.



Estimulantes cognitivos

Não lhe facilite a vida no que concerne à estimulação cognitiva. Ofereça brinquedos para promover a aprendizagem. Esta atitude faz toda a diferença no que toca a manter o seu animal mais atento.



Atividade para ter músculos em forma

O animal deve estar ativo pelo menos uma vez por dia para manter o tónus muscular e prevenir a obesidade. Vale brincar, andar e nadar. O enriquecimento das atividades e a interação com a família dão-lhes mais saúde.