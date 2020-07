As máscaras de Trump: O livro da sobrinha do mais perigoso do Mundo

Nos três anos seguintes à sua eleição para a Casa Branca foram publicados 22 livros sobre Donald Trump mas nem os do jornalista Michael Wolff, cujos direitos foram comprados para Portugal pela Actual Editores (Grupo Almedina) - ‘Fogo e Fúria’ sobre os primeiros nove meses da relação do recém-eleito com os conselheiros da Casa Branca, nomeadamente com Steve Bannon, e a sequela ‘Trump – Debaixo de Fogo’- fizeram tremer os alicerces da família do presidente norte-americano como o de Mary L. Trump, a sobrinha, mesmo antes de ser publicado. Para aqueles que já viam televisão nos anos 80, o enredo parece familiar. Como entre os Ewing de Dallas também entre os Trump de Nova Iorque há um império de milhões, quizílias, invejas, negócios, disputas entre herdeiros e irmãos desavindos e, claro, o crápula que herda e se safa. O livro, publicado pela Simon & Schuster, um dos maiores grupos editoriais do Mundo, intitula-se ‘Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man’ (Demais e nunca o suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo, tradução livre) e deixa poucas dúvidas sobre quem possa ser o crápula ou sobre o papel que os seus progenitores tiveram para a formação da personalidade dele, descrita no livro como errática e narcísica, ou não fosse a autora psicóloga e parte interessada em toda a história.Mary L. Trump, 55 anos, é filha do primeiro rapaz Trump. O primogénito varão dos cinco descendentes de Fred Trump Sr. (1905-1999) e de Mary herdou o nome do homem que é descrito no livro como um "sociopata"; o irmão Donald, o resto. O descendente de Friedrich Trump (1869-1918), emigrante alemão que fez fortuna na corrida ao ouro, fez por sua vez muito dinheiro a construir prédios de habitação em Queens e Brooklyn, nomeadamente o complexo de sete edifícios de Coney Island, o Trump Village, financiado com dinheiros públicos.O pai de Mary L. Trump, Fred Trump Jr., que trocou o trabalho na empresa do pai pelos comandos dos aviões da Trans World Airlines e morreu prematuramente, aos 42 anos, alcoólico, na sequência de um ataque cardíaco, viveu com a família num desses apartamentos em Queens, por não conseguir obter crédito bancário para uma hipoteca. "A nossa família vivia desprezada e encurralada naquela espécie de Jamaica", escreve Mary L. Trump sobre a sua infância. Segundo ela, o pai, Fred, morreu num hospital, sozinho, sem sequer a visita dos irmãos. Donald Trump terá preferido outro filme - e foi ao cinema.À margem da restante família, que o ridicularizava e desprezava, Fred acabou por se divorciar em 1971 da hospedeira de bordo - a quem o patriarca atribuía a decadência do filho. O casal teve uma menina, a psicóloga tornada escritora, e um rapaz, que curiosamente perpetuou o nome do avô "sociopata" e se chama Fred Trump III.Quando o irmão do meio chegou à Casa Branca, arrastando para a exposição mediática as ex-mulheres, os filhos e o resto do clã, Fred já tinha amargado a vida até à morte em 1981. No livro, a filha, Mary L. Trump, relata episódios dignos de um folhetim como aquele em que Donald humilha o irmão: "O pai tem razão a teu respeito: não és mais do que uma espécie de condutor de autocarros".Contra todos os prognósticos, a sobrinha do presidente norte-americano e a Simon & Schuster ganharam a batalha legal e o livro, que publica documentos apensos ao processo que discutiu nos tribunais a herança do velho Trump, será dado à estampa no final deste mês.Nele caem por terra as dúvidas sobre quem foi a garganta funda da investigação do ‘The New York Times’ que, no ano passado, se debruçou sobre as finanças do 45º presidente dos Estados Unidos da América. Mary terá ajudado os jornalistas David Barstow, Susanne Craig e Russ Buettner, que envolveram o milionário nos "esquemas fiscais fraudulentos" que permitiram um retorno de quase 500 milhões de euros (aos valores atuais).Donald Trump tentou impedir a publicação do livro de 240 páginas. Os advogados da família argumentaram com o acordo de confidencialidade que a sobrinha Mary terá assinado há quase 20 anos, em 2001, depois da disputa em tribunal em que os filhos de Fred reclamavam uma fatia maior da herança do avô, com o argumento de que o testamento de 1991 teria sido o resultado da pressão exercida pelos filhos, nomeadamente pelo próprio presidente, quando o patriarca já sofria de Alzheimer. Em 1991, a cada um dos netos coube cerca 200,000 milhões de euros mas, segundo o ‘The New York Times’, Mary L. Trump e Fred Trump III ficaram de fora quando foi distribuído pelos netos 20 por cento das propriedades , que herdariam se o pai deles fosse ainda vivo.A consequência do processo judicial interposto pelos dois netos recaiu imediatamente sobre um deles, Fred III, cujo filho com paralisia cerebral, beneficiava de um plano de saúde de uma das empresas Trump. "Quando nos processaram, pensamos ‘porque carga de água lhe havemos de dar a cobertura de um seguro?!’", contou em 2000, o agora presidente ao ‘New York Daily News’. No depoimento de Fred III apenso ao processo judicial lê-se: "Os meus amados tios e tias expressaram de forma clara a preocupação que têm com William [o filho com paralisia] quando se percebeu que para atingir a minha irmã e a mim próprio não se importavam de colocar em causa o bem-estar dele"; mas a disputa acabou resolvida há duas décadas, com termos confidenciais.Vinte anos depois, a sobrinha Mary explicou ao ‘Daily News’ que nunca tinha dito que era uma ingénua nem que a publicação do livro de memórias - o primeiro escrito por alguém do núcleo íntimo da família - nada tinha a ver com dinheiro. "Mas, para mim e para o meu irmão, isto tem sobretudo a ver com o reconhecimento do meu pai. Ele existiu, viveu e era o filho varão mais velho. O William é o neto do meu pai e faz parte desta família. Ele continua a precisar de cuidados especiais".Além de pormenores sobre a disputa em tribunal pela herança do patriarca, ‘Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man’ narra todo o género de episódios insidiosos sobre a vida do presidente dos Estados Unidos da América: que o jovem Donald pagou pelos exames no liceu que lhe permitiram melhorar a média e entrar na Wharton School of Business na Universidade de Pensilvânia - e ainda se gabava disso - e que a irmã dele, Maryanne Trump Barry, uma antiga juíza do tribunal federal, comentou em privado, em 2005, quando as intenções presidenciais foram tornadas públicas, que "um palhaço", "sem princípios", "nunca chegaria à Casa Branca". Quando foi eleito, um telefonema em busca da aprovação fraternal acabou com uma discussão em que Donald disse à irmã que a posição que ela tinha no Tribunal Federal a ele se devia.Nos excertos do livro pré-publicados pelo ‘The New York Times’, a autora e também psicóloga faz uma longa dissertação sobre a personalidade do tio: "As patologias de Donald são tão complexas e o seu comportamento é tantas vezes tão inexplicável que, para fazer qualquer tipo de diagnóstico, teria de dispor de uma bateria de testes psicológicos e neurológicos, que ele nunca fará.(...) De alguma maneira, Donald viveu como que institucionalizado, num Mundo à parte, durante a maior parte da sua vida adulta, por isso não há forma de saber como se ele sobreviveria no Mundo real"."O ego de Donald é uma barreira entre ele e o Mundo real, facto que nunca lhe trouxe problemas porque sempre beneficiou do poder e do dinheiro do pai" são passagens do livro [em tradução livre], onde Mary L. Trump narra ainda episódios das infâncias dos dois irmãos - episódios como este: "Donald frequentemente escondia os brinquedos do irmão e ameaçava-o que os destruiria se ele chorasse por causa disso".Segundo a sobrinha, o comportamento fanfarrão deve-se a à educação e exemplo do progenitor, o patriarca que construiu um império que acabou nas mãos de Donald Trump - o que desmistifica a aura de self made man. Mas será talvez o episódio no resort Mar-a-Lago, quando ela tinha 29 anos e Trump era casado com Marla Maples, o que melhor ilustra outra das facetas da personalidade do tio da autora. Mary L. Trump terá encontrado o tio à beira da piscina. Trump mirou-a insidiosamente dos calções à parte de cima do biquíni e terá proferido uma expressão semelhante àquilo que, em bom português, poderá ser "boazona". Marples, a segunda mulher dele, terá exprimido desconforto com uma palmada no braço do marido e o protesto: "Donald!" "Eu tinha 29 anos e não ficava embaraçada facilmente mas lembro-me que corei e cobri o corpo com uma toalha", escreve ainda quem mais adiante relata a ocasião em que foi ‘ghostwritter’ do tio, que por não querer ser entrevistado lhe deu acesso a uma série de gravações em que se referia a mulheres com as quais poderia ter tido envolvimento sexual, se não tivesse sido recusado pelas mesmas e que passavam a ser, pelo menos, "as piores porcas". Entre estas: Madonna ou a patinadora alemã Katerine Witt.‘Trump: Art of the Deal’ escrito com o jornalista Tony Schwartz foi em 1987, o primeiro livro dedicado à figura do milionário que ganhou a Casa Branca. Nele, Donald Trump contava as suas memórias empresariais e dava conselhos a quem aspirava ser um rico homem de negócios. Nas várias edições terá vendido perto de um milhão de cópias - o que não é, ao contrário do que disse na campanha para a presidência, um recorde para um livro do género nos EUA. O clássico ‘a arte do negócio’ (o título em português) foi o primeiro de 19 sobre o empresário cuja autoria é atribuída ao próprio.John O’Donnell e James Rutherford inauguraram em 1991 uma longa lista de quase sete dezenas de biografias ou de ensaios sobre Donald Trump escritos tanto por ex-colaboradores como por profissionais da escrita em busca do biografado perfeito para as melhores vendas.Esse primeiro livro, o de 1991, intitula-se ‘Trumped!: The Inside Story of the Real Donald Trump – His Cunning Rise and Spectacular Fall’ o que em português será qualquer coisa como: ‘Apanhado (um trocadilho com o nome do presidente), A verdadeira história de Donald Trump. A extraordinária ascensão e espetacular queda’ mas foram os dois livros de Michael Wolff, em 2018 e 2019, os primeiros a apresentar o eleito para a Casa Branca como disfuncional. Em Portugal, os títulos venderam 8250 exemplares.Mas em janeiro de 2018, nos EUA, a curiosidade em torno do primeiro livro de Wolff obrigou a editora a antecipar uma semana a publicação - e quando a ‘New York’ pré-publicou um excerto do livro, nesse mesmo dia só o número de pré-encomendas fizeram dele um bestseller. Uma semana depois do lançamento, ‘Fire and Fury’ tinha-se tornado o livro mais rapidamente vendido na história da edição americana - com mais de 700 mil encomendas e 1,4 milhões de vendas. O recorde da edição é da Henry Holt and Company, uma editora fundada em 1866, que é a mais antiga dos EUA.A Simon & Schuster não é alheia ao filão Trump. Em julho de 2016 editou o seu livro de campanha: ‘Great Again: How To Fix Our Crippled America’ (‘Grande Outra Vez: Como Devolver a Grandeza à América’, editado em Portugal pela Editorial Presença) e muitos outros livros do presidente e de pessoas como a ex-mulher Ivana ou a filha Ivanka. A mesma editora tem entre os lançamentos recentes um livro da autoria do ex-conselheiro da Segurança Nacional ‘The Room Where it Happened’ e um outro sobre Melania ‘The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump’.Editor há 20 anos e atualmente à frente da Guerra & Paz, Manuel S. Fonseca faz logo a ressalva - "Se comparado com o americano, a expressão do mercado editorial aplicada a Portugal é ligeiramente forçada" mas acaba por tentar iluminar o apelo editorial que tem o 45º presidente americano: "É uma lei da vida, logo da vida editorial também, o nosso concupiscente interesse oscilar entre os senhores do mundo e os famélicos da terra, a que, com amor e benevolência, Jesus chamou o sal da terra. Ora, Donald Trump é, ainda, o mais poderoso senhor do mundo, sentado em posição mal educada sobre a maior nação da terra. Leva-o ao colo uma legião de famélicos dessa pátria aquilina que é a América. Uma tão funda contradição, desconsiderando todos os nossos hábitos e convicções, só pode gerar o estrondo desses som e fúria editoriais que 22 livros (em três anos de presidência) atestam".Quanto ao sucesso previsto com as memórias da sobrinha para a Simon & Schuster, aquele que acaba de publicar um livro de um filósofo francês - ‘Este vírus que nos enlouquece’, de Bernard-Henri Lévy - não deixa a ironia de lado: " Não ser eu a publicá-lo, mostra o fraco editor que eu sou. Quem é que não se deixa seduzir por intrigantes negócios de família? Mais, a minha costela cinéfila devia logo ter reconhecido aqui a tradição dos filmes de série B , para não dizer Z, com o seu cortejo de irreverência, candura e sordidez" .E porque uma "boa biografia é aquela que confere ao biografado as virtudes e os defeitos dramáticos e trágicos que Shakespeare emprestou a Hamlet ou a Othello. O que o editor e leitor que eu sou quer é literatura, factos, episódios, diálogos, como os que Norman Mailer pôs nos punhos e na boca de Muhammad Ali, esse belo pugilista que começou por se chamar Cassius Clay", Manuel S. Fonseca só descortina entre nós, com o mesmo apelo editorial indiscutível, as figuras de Salazar e Cunhal. "Têm avassaladoras e admiráveis zonas escuras: quem é que não quer mergulhar na escuridão primordial?"