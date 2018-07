Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacar piratas no mar mais perigoso do mundo

Três dezenas de militares da Marinha estão há seis meses em São Tomé e Príncipe a capacitar a guarda costeira local no combate à pirataria no Golfo da Guiné, por onde passam 31 por cento do petróleo e 40 por cento do gás natural que abastece Portugal

Por Sérgio A. Vitorino | 00:30