“Atravessei o rio com o corpo do meu camarada às costas”

Por Vanessa Fidalgo | 12:06

Assentei praça em 1959 no primeiro grupo da Companhia de Saúde em Lisboa, na Graça, e depois fui tirar o curso de ajudante de enfermeiro ao Porto, no Hospital Regional número 1. Depois do curso, fui colocado no Hospital da Estrela em Lisboa, onde fiz estágio, e dali segui em 1961 para Angola, integrado no Batalhão 96, Companhia 103. Cheguei a Luanda no dia 14 de maio de 1961 e as pessoas fizeram--nos uma grande festa porque éramos os segundos a chegar e viam-nos como aqueles que lhes iam salvar a vida.

De Luanda fomos para Ucuma, no norte de Angola. Quando comecei a fazer serviço, na Ucuma, houve logo um ataque num café de bailundos. Fomos em socorro dos civis, entre os quais houve um ferido grave e outro menos grave, mas foram ambos evacuados para Luanda. Essa foi a primeira vez que entrei em ação. Como já estava habituado a estar no Hospital Militar, em Lisboa, não fiquei muito chocado, mas pensei seriamente e interroguei-me: "O que vai ser de nós, que isto ainda agora está a começar?"

Durante a passagem pela Samba, houve um ataque ao terceiro pelotão: três mortos e dois feridos graves. Um dia que ainda hoje lamento, pois eram tudo bons colegas da companhia que foram bombardeados. Logo no início do ataque, mataram o radiotelegrafista e ficámos sem forma de comunicar. O cenário era terrível. Mas nós nunca encontrávamos os mortos deles, pois os turras levavam tudo para a gente não saber quem eram nem fazer mal aos corpos.

A ponte

Nas deslocações no terreno que se seguiram, fomos primeiro para Ponte do Dange (Dande) e em seguida fomos para a ponte do Luica para ajudar à sua construção.

A segurança ficava do outro lado para os da engenharia que estavam connosco poderem trabalhar com a segurança possível. Mesmo assim, houve um ataque e um dos cabos de engenharia morreu. Eu estava do outro lado, o tal lado da segurança, nadei para chegar até ele. Quando cheguei lá, já não havia nada a fazer.

Depois tive de atravessar o rio com o corpo do meu camarada às costas. Nadei só com um braço e com a carteira dele na boca. Na outra margem, os colegas tiraram- -mo dos braços para o acomodar numas tábuas e voltei ao outro lado, novamente a nadar, para ver se havia mais feridos.

Finalizada a construção da ponte, saímos de Luica em direção a Mucondo. À entrada da mata fomos surpreendidos por um ataque deles, em que também morreu outro militar português.

No total, o batalhão terá perdido mais de vinte dos seus soldados.

Felizmente, nunca fui ferido. Não que as balas não me tivessem passado rente à cabeça, mas por sorte nem sequer tive aranhões. Até porque, como ajudante de enfermeiro, tanto andava à frente como andava atrás. O meu lugar era ao pé de quem precisava de ajuda.

Quando chegámos ao Mucondo, apareceu o avião, para levar alimentos para o nosso batalhão. Mal atiraram o comer para baixo, desapareceu tudo. O comandante mandou suspender o abastecimento e ordenou que o avião regressasse a Luanda. Os mantimentos acabaram por vir por terra e nessa altura arranjaram um pelotão de voluntários, para ir buscar o comer ao Dange.

No dia 9 de agosto (1961), participei na operação Viriato, ou seja, na reconquista de Nambuangongo. Chegámos às 17h45 da tarde e foi içada a bandeira portuguesa. Estava tudo destruído, havia até uma igreja onde até a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava partida. Ficámos por lá até ao regresso a Luanda, de onde fomos depois para o sul. Eles atacavam--nos de dia, e nós íamos de noite vermos se os apanhávamos. Mas não éramos homens maus. Tínhamos de nos defender.



Ex-combatente António Bernardino

comissão: Angola 1961-1963

força: Batalhão 96/COmpanhia 103

*Info: Tem 77 anos. Esta semana recebeu a medalha comemorativa das campanhas Angola 1961-63