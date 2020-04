Avós e netos: Amor resiste à falta de beijos e abraços

Maria Rosa Gavinho, com 101 anos, feitos a 18 de Junho, lembra-se do Secundino – moço, como ela, nado e criado em Riba de Âncora, freguesia de Caminha –, que regressou doente da I Guerra Mundial. De nada valeram os rogos da mãe para que ela não se aproximasse do enfermo. Triunfou a curiosidade, aliada à simpatia pelo parente Secundino. Rosa ia falar-lhe à ‘cortelha’, pequeno espaço dedicado os animais, onde o militar foi instalado pelos familiares receosos do contágio. "Diziam que aquilo se ‘apegava." E era bem verdade: ‘aquilo’, um vírus da gripe de origem aviária, capaz, por mutação, de se transmitir de pessoa a pessoa, provocou o maior problema global de saúde pública de que havia memória. <br/><br/>