Beccas, uma cadela labrador chocolate com 7 anos e meio, já foi embaixadora de um centro comercial, ‘pet influencer’ e participou em campanhas publicitárias de marcas ligadas ao universo animal. Inês Taquelim, a dona, percebeu cedo que o seu animal de estimação não só gostava da máquina fotográfica como a máquina fotográfica gostava dele e, por isso, começou a publicar imagens de Beccas nas redes sociais, o que foi gerando interesse e simpatia por parte dos seguidores.Inês e Beccas são uma espécie de “mãe e filha. Significa tudo para mim e faço muita coisa em função dela: para onde eu vou ela vai, inclusive na hora de escolher um sítio para passar férias, só vou para onde ela vai. Se não der para levar cães, eu não vou”, partilha Inês, que sempre sonhou com uma labrador chocolate.“Foi muito difícil de encontrar até que encontrei uma ninhada e foi amor à primeira vista. Na altura, havia duas cadelas a destruir a relva, ainda hoje não sei se a que veio ter comigo era ou não a mais destruidora, mas a verdade é que a Beccas sempre foi calma. No início comeu uma mesa e quatro cadeiras”, mas depois disso não houve mais nenhuma ocorrência. Por causa da popularidade da cadela, as duas já são reconhecidas na rua: “No outro dia, em Cascais, ouvi uma senhora a dizer ‘olha a Beccas’ e nem queria acreditar.”