Bem Bom: a vida louca das Doce, que deixaram Portugal K.O. há 40 anos

O produtor e compositor Tozé Brito acordou algumas vezes a meio da noite com o telefone de casa a tocar, numa época em que ainda não havia telemóveis. "Quando as coisas azedavam entre elas [as Doce], cheguei a receber chamadas a dizer: ‘O grupo acaba hoje’ e eu dizia-lhes ‘calma que eu vou já para aí’", numa tentativa de acalmar os ânimos de Fátima Padinha (Fá), Lena Coelho, Teresa Miguel e Laura Diogo, o quarteto que nasceu em 1979, lançou o primeiro single há 40 anos e terá ainda este mês a sua história no grande ecrã."Lá me metia eu no carro a caminho do Porto, ou de onde quer que elas estivessem, chegava já de manhã – numa altura em que, cantavam os Xutos & Pontapés, de Bragança a Lisboa eram nove horas de distância – e perguntava: ‘Então mas o que é que se está a passar?’ E eram sempre coisas de somenos importância, ou porque o microfone de uma estava mais baixo do que o da outra, ou porque ‘não me deixaram falar e eu não admito faltas de respeito’, coisas de quem está stressado, quase em esgotamento de noites e noites sem descanso. Elas até podiam ter estado a discutir, cinco minutos antes, sobre a roupa ou a coreografia, mas em cima do palco eram de um profissionalismo à prova de bala, a harmonia era total, quando estavam a a atuar eram imbatíveis", justifica o mentor daquele que viria a ser um dos projetos mais marcantes dos anos 80. E que, até hoje, não encontrou rival em género e sucesso, nascido num Portugal a sacudir as cinzas da ditadura e ainda refém de um conservadorismo que demorou a despir o fato.Portugal era, em 1979, um país com mais nascimentos do que mortes, 7,4% de divórcios por cada 100 casamentos (em 2018 a percentagem era de 58,7%). Quase um em cada cinco portugueses era analfabeto, o número de alunos no ensino superior era cinco vezes inferior ao atual e cerca de 30% das casas não tinham água canalizada. Nesse ano foi chumbado o primeiro Orçamento (feito à sombra do Fundo Monetário Internacional), a Aliança Democrática – coligação liderada por Sá Carneiro – venceu as eleições legislativas e Eusébio anunciou a sua retirada dos relvados.Muitas bandas podiam servir de banda sonora para tanto acontecimento marcante (o fim dos anos 70 e início dos 80 foi fértil para a música portuguesa), mas aquele que deu que falar (os críticos dos jornais não pouparam a ousadia) pedia: ‘Fecha os olhos, esquece o tempo/ Nesta noite sem fim/ Abre os braços, acende um beijo/ Fica dentro de mim/ Vem amor a noite é uma criança/ E depois quem ama por gosto não cansa/ Amanhã de manhã.’O primeiro single das Doce foi disco de Prata e de Ouro ao fim de poucas semanas. Também em 1979 a televisão a cores começou os primeiros ensaios, mas só em março de 1980, na noite do Festival da Canção em que o quarteto ficou em segundo lugar, atrás de José Cid (viria a ganhar em 1982, com ‘Bem Bom’, o passaporte para a Eurovisão) é que o País viu os tons das lantejoulas que vestiam o grupo."Guardo sobretudo o momento em que ganhámos cá o Festival, o momento em que entrámos na Eurovisão, aqueles segundos que antecederam o primeiro passo para entrar em palco, tenho muitas recordações das viagens. Das jogatanas de ‘gin rummy’ (jogo de cartas) até às 7h da manhã, todas num quarto até cairmos para o lado, às partidas que eu fazia às minhas colegas, como de repente bater à porta do quarto de hotel, elas abrirem a porta e eu atirar-lhes um balde de água", ri-se Lena Coelho, hoje com 57 anos. "Fiz 16 anos nas Doce." Era a mais nova do quarteto, mas não lhe faltava experiência no meio artístico. Tinha feito parte das Cocktail, a primeira banda pop portuguesa só com mulheres e também chegou a atuar nos Gemini, o grupo onde cantavam duas outras Doce – Fá e Teresa – mais Tozé Brito e Mike Sergeant –, que ganhou o primeiro Disco de Ouro entregue em Portugal e o Festival da Canção em 1978."Os Gemini terminaram por decisão minha e elas ficaram preocupadas, mas juntamente com o Mike e o Cláudio Condé, que era o diretor da Polygram, tivemos a ideia de criar uma ‘girls band’ com um perfil pop. Juntámos a Lena Coelho e, como precisávamos de uma loira, lembrámo-nos da Laura Diogo, que tinha experiência de moda (tinha sido Miss Fotogenia em Portugal e no Japão). Das quatro era a que tinha menos prática de canto mas era um elemento fundamental para compor aquele grupo", diz Tozé Brito."Elas tinham características específicas. A mais fogosa, rebelde, com sangue na guelra e que fervia em pouca água era a Lena Coelho, que vinha do teatro, filha do Carlos Coelho e da Helena Tavares. A mais parecida nesse aspeto talvez fosse a Fá, uma pessoa muito mais doce, mas quando lhe chegava a mostarda ao nariz também era capaz de dizer o que fosse preciso sem papas na língua. A Teresa era a mais velha, mais introvertida, mas uma líder por natureza. E a Laura era a mais senhora de todas, a pessoa que tratava de toda a parte de contratos, logística, marcar hotéis, era quase a manager do grupo no sentido de tratar das deslocações. Era a mais contida das quatro, a mais sensível, a que mais facilmente se emocionava", descreve ainda Tozé Brito. Foi ela talvez a mais prejudicada pela fama que o grupo alcançou num tão curto período de tempo. No auge do sucesso do grupo surgiu o boato de que Laura Diogo, a icónica loira, teria ido parar às urgências do Hospital de Santa Maria e havia sido suturada, depois de ter praticado sexo anal com Reinaldo, então jogador do Benfica."As ‘fake news’ sempre existiram, mas na altura as pessoas não tinham hipótese de defesa. Hoje as pessoas conseguem gritar que é mentira, naquela altura não tinham capacidade de se defender porque o tal jornalismo muito sério não fazia entrevistas sobre esses assuntos. As pessoas sabiam o que se dizia, mas não tinham possibilidade de abordar o assunto. Deve ter sido uma coisa terrível para ela. Nunca vi nada propagar-se tão rapidamente em Portugal como aquele boato", recorda Helena Matos, consultora histórica do filme ‘Bem Bom’, com estreia marcada para 26 deste mês.Teresa Miguel era a ruiva de um grupo com duas morenas e uma loira. "Nunca me vou esquecer de uma vez que íamos para Trás-os-Montes dar um concerto e sabíamos que ia passar um programa que tínhamos gravado na televisão. Então parámos num café à beira da estrada. Quando entrámos, o café estava cheio de homens, nós já estávamos a dar na televisão e é indescritível a cara das pessoas assim que entrámos porta dentro. Entre assustados, admirados, atrapalhados, havia de tudo. Não percebiam como é que nós estávamos na televisão e ali no café ao mesmo tempo", ri-se Teresa. Para logo a seguir comover-se até às lágrimas: "Havia aldeias em que as pessoas não tinham transporte de noite e então, quando acabava o espetáculo, as pessoas iam a pé, parecia uma peregrinação a Fátima, grupos ainda a segurar cartazes das Doce, a cantar pelo caminho fora. E quando viam a nossa carrinha começavam a cantar mais alto. Nós abrandávamos e às vezes até parávamos, abríamos os vidros e mandávamos beijinhos às pessoas."Teresa sentava-se sempre ao lado do condutor da carrinha da banda. "Elas conseguiam dormir na carrinha, mas eu não conseguia. Eu ia sempre à frente no regresso dos espetáculos, a falar com o condutor para que ele não adormecesse porque fazia-me muita confusão vir toda a gente a dormir e só ele acordado, a conduzir. Quando via que ele ia com muito sono, eu dizia: ‘Vá, vamos cantar. Abre a janela, vou-te cantar não sei o quê ou vou-te contar não sei o quê.’ E sempre que os olhos dele se fechavam, eu dizia: ‘Pára um bocadinho, vamos ver a vista’", recorda. "Qualquer coisa que acontecia de mal, eu pensava: ‘Isto não pode voltar a acontecer.’ Como daquela vez em que nos faltou a gasolina a meio do caminho e ficámos a dormir na bomba de gasolina, dentro da carrinha, à espera que a bomba abrisse de manhã.""A Teresa Miguel era a que tinha mais tempo para estar connosco no fim dos concertos até às tantas. Ficávamos em sítios longínquos, sem transporte, e ela ficava connosco de manhã até ao primeiro comboio. Às vezes até tomava o pequeno-almoço connosco", lembra Paulo Scavullo, fundador do Clube de Fãs das Doce, em 1981. Recebia tantas cartas para a banda na morada de casa que os pais tiveram de chamar um carpinteiro e construir uma caixa de correio maior. "Eu lia, ia-as informando das mais importantes, não havia logística para responder a tantas cartas. As pessoas escreviam-lhes fazendo todo o tipo de propostas… desde as hilariantes às mais obscenas", recorda Scavullo."Elas vieram ajudar a melhorar muito as condições dos espetáculos em Portugal. Criaram um tipo de espetáculo que obedecia a exigências como dimensões do palco, camarins, coisas que na altura não existiam. As Doce começaram a fazer exigências, porque ao início sujeitavam-se a sítios inacreditáveis… Chegavam a lugares em sítios estranhíssimos e o que estava à espera delas era uma carroça de bois para se trocarem, por exemplo", diz ainda."Enquanto elas iam arranjar-se ou estavam a descansar, eu ia ter com a organização e exigir condições: ‘temos que ter um palco um bocadinho maior’ ou ‘têm que pôr uma alcatifa no palco porque os nossos saltos são fininhos e enfiam-se nas traves’. Eles respondiam, ‘Ai a Dona Amália veio cá e não se queixou’. ‘Com todo o respeito pela Dona Amália, ela é só uma e não dança como nós, além de que os sapatos dela eram diferentes", conta Teresa Miguel. "No início nós desenrascávamo-nos, mas depois começámos a mandar, juntamente com o contrato, uma folha com as condições mínimas. E tinham de voltar assinadas. O tamanho do palco, o chão alcatifado e a explicar tudo", lembra."Fomos das primeiras bandas a ter som e luzes próprias. Tivemos de ir a Paris comprar a nossa aparelhagem, tínhamos as nossas próprias luzes, tivemos de construir tudo", lembra Fátima Padinha. "Antigamente, a gente saía de Lisboa e era outro País. As pessoas vestiam-se de maneira diferente, tinham uma cultura diferente, as pessoas olhavam-nos com desconfiança. Houve um espetáculo, já não sei em que terra foi, que era para ser no adro da igreja e o padre não deixou. Tiveram de inventar um sítio para montar um palco improvisado. Por outro lado, lembro-me que certa vez, em Chaves, o palco estava na praça central e havia aí um convento. Não havia sítio para descansarmos perto do palco, por isso as freiras abriram-nos a porta, deram-nos chazinho, leitinho quente, bolachinhas, ofereceram-nos um quarto para nos vestirmos e a madre superiora esteve até às 4h da manhã connosco, enquanto os técnicos guardavam o material. O País era díspar, havia quem nos aceitasse e gostasse muito de nós e também as pessoas que se sentiam ressentidas pela forma como nos apresentávamos. Nós não ganhámos o Festival da Canção em 1981, com a canção ‘Ali Babá’ porque o júri nesse ano era constituído por professores e presidentes de junta e nós aparecermos de biquíni com umas correntes foi um escândalo", conta Fá, que deixou o grupo em 1986 para encetar uma carreira a solo que não resultou. A primeira a sair, ainda que temporariamente, tinha sido Lena Coelho, para ter um bebé, aos 22 anos. Foi substituída por Fernanda de Sousa (hoje conhecida como Ágata)."Estávamos estafadas, só íamos a casa pôr roupa a lavar. Podíamos ter ido mais longe se aquelas meninas me tivessem ouvido. Eu dizia: ‘Se fizermos menos espetáculos e pedirmos mais dinheiro, acabamos por ganhar a mesma coisa.’ Nessa altura o Marco Paulo ganhava 300 euros (60 contos, o equivalente a 3300 euros hoje, com a inflação) e nós 100 (20 contos, o equivalente a 1100 euros). Além de que íamos estar melhor fisicamente e poder ter família. O meu casamento acabou durante as Doce porque eu nunca via o meu companheiro, que era o baterista dos Heróis do Mar. Lembro-me que uma vez, em Leiria, chegámos ao hotel e vimos a carrinha dos Heróis do Mar e eu disse: ‘Ah, vou dormir com o meu marido hoje!’ Andávamos um para cada lado e as coisas acabaram por arrefecer. Aquela vida era dura: eu tinha um problema de estômago e estávamos sempre a comer bifanas e frango assado à beira da estrada. Houve uma altura que eu já não podia com o cheiro do frango", lembra Teresa, que aguentou até ao último suspiro da banda."Só muito mais tarde é que a Fá me disse que a proposta que lhe tinham feito e que a fez sair das Doce não correu bem. E ela foi meter-se na Câmara de Sintra [mais tarde trabalhou também em gabinetes ministeriais, na Transgás e na Ren – Redes Energéticas Nacionais] porque tinha de trabalhar", lembra Teresa. "Eu perguntei-lhe: ‘Ó Fá, mas porque é que não vieste ter connosco?’ E ela respondeu: ‘Eu pensei que vocês já não me aceitavam…’ Respondi: ‘Ó Fazinha, eu acabei principalmente porque tu tinhas ido embora.’ E eu, em vez de ir com o meu namorado Paco para as Canárias, como ele tanto me pediu, fiquei em Portugal na esperança de uma carreira. Afinal nunca fui muito convidada, nem muito respeitada. Pelo contrário, foi muito ‘agora se quiseres trabalho vais ter que ‘baixar a cuequinha’, ir ao castigo e mostrar-te muito humilde. Como eu não sou nada disso, fiquei muito tempo sem trabalho. Entretanto, a minha mãe já tinha 70 anos e a minha tia também e eu há 20 e tal anos que estou a tomar conta delas, nunca mais pude aceitar nada."Teresa fala regularmente com Fátima Padinha e tem sido um grande apoio desta, que chegou a ser casada com o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, na luta contra o cancro da mama. Ela própria também enfrenta, aos 65 anos, problemas de saúde. Laura abalou para os Estados Unidos, onde é psicóloga, embora visite Portugal regularmente. Lena foi a que mais tempo se manteve na música e na representação, antes de se dedicar por inteiro à família. É avó de uma menina de 2 anos, Beatriz.