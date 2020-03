Bill Bryson: leiam já!

A terminar ‘Breve História de Quase Tudo’, escrevia o autor: "O difícil, agora, é termos o cuidado de nunca chegar ao fim." Bill Bryson referia-se ao facto, naturalmente insólito para todos os leitores, de os seres humanos só existirem há "um período correspondente a 0,0001% da história da Terra". Isto foi em 2003, quando já tinha publicado quatro ou cinco estupendos livros de viagem, mas, para preencher os vazios, Bryson escreveu livros deliciosos que se ocupam de África, da literatura, de Shakespeare, do corpo humano (‘O Corpo. Um Guia para Ocupantes’) e de quase tudo. O que surpreende em Bryson é a voracidade, a multiplicidade e a honestidade. Vamos por partes: 1) ele lê tudo o que lhe aparece sobre um tema, sem olhar a meios nem limites; 2) o tema acaba por desdobrar-se, multiplicar-se em subtemas e em outros temas que não vinham a propósito; 3) Bryson não tenta ser sacerdotal nem outra coisa que não é: ele é um devorador de informação, um catalogador de factos, um organizador de informação & factos e um excelente orador. O homem deve ser um ‘podcast’ permanente.



O livro sobre o corpo humano, publicado há pouco tempo – enfim, não faz as minhas medidas, porque o tema não me interessa. Mas qualquer pessoa que tenha curiosidade em saber "como funcionamos" tem ali soberba matéria de entretenimento e de glosa. Esgotado há algum tempo, acaba de ser reeditado ‘Em Casa. Breve História da Vida Privada’ – e digo-vos: é uma obra-prima, provavelmente o melhor dos livros de Bryson. O que é dizer muito sobre ele. A partir de uma casa ("uma velha reitoria em Norfolk", nglaterra) e da arqueologia da sua ocupação, Bryson faz a história da habitação, do sono, da leitura, dos lazeres, da alimentação, da bebida, do amor, da perfumaria, do adultério, do tempo livre, da inutilidade, das maneiras à mesa, da arquitetura, do dinheiro e da penúria, da riqueza e da abundância, da higiene, das relações de trabalho, do luto, do casamento, da galanteria, da vida dos animais domésticos, das regras de saudação e boa educação, da religião e dos fantasmas – a lista continuaria por aqui fora.





Começa por falar do Palácio de Cristal de 1850, em Hyde Park – e uma páginas adiante está a falar das reitorias anglicanas, da canalização, do tamanho das lareiras, etc., etc. Senhores, o homem é doido. Que livro genial. Bryson é o meu autor e nada me falta, por assim dizer.

APRENDER SEMPRE: LATIM

Na sua página de Facebook, Frederico Lourenço, tradutor da Bíblia e de Homero, lançou-se numa aventura para estes tempos de isolamento: ensinar Latim a quem não sabe nada do assunto e provar que aprender a língua da Eneida e de Ovídio pode ser maravilhoso. Quem não quer Frederico Lourenço como seu professor?

COMOVER SEMPRE: MÚSICA

Pérola da música de Florença, Antonio Veracini (1659-1745) passou quase sem deixar rasto (na família há outro músico, Francesco Maria), mas estas sonatas de câmara e violino ‘a solo’ reabilitam-no aos nossos ouvidos. Há nelas uma doçura sempre interrompida pelo desejo de virtuosismo – e são uma belíssima companhia.

RIR SEMPRE: Jerry SEINFELD

Em período de quarentena e isolamento, de angústia e de incerteza – devemos continuar a rir. Recomendo rever a série de Jerry Seinfeld; não só por inevitável nostalgia do riso e da gargalhada, mas porque não me lembro de comédia que me tenha divertido tanto de todas as vezes que a vi. Sim, é tudo nova-iorquino, mas é muito bom.

Fugir de…Conselhos amigos

Não podemos fugir do coronavírus – mas podemos fugir de boas almas que, a abrir telejornais ou afins, nos dão conselhos acerca de como devemos ser bons para o nosso semelhante, limpinhos em casa, sossegados no prédio e cidadãos cumpridores. Há conselhos que devemos seguir, dados por pessoas que autorizamos a fazê-lo; mas a mania de dar conselhos está a propagar-se . Pior do que isto só a quantidade de maus poemas e de concertos dispensáveis que nos chegam por todos os meios nesta altura do confinamento, a pedir para estarmos #todosjuntos. Nem pensar.