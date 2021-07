Britney Spears: A ex-princesa da pop só pede para ser livre

Foi um fenómeno em 1998 quando apareceu vestida de colegial: tranças loiras com pompons cor-de-rosa, saia curta e rodada, meias até ao joelho e camisa branca com um nó a mostrar o umbigo, no videoclipe do primeiro single ‘Baby One More Time’. Britney Spears tinha apenas 16 anos mas chegou, viu e venceu: o álbum vendeu 25 milhões de cópias em todo o mundo, 500 mil cópias do single foram vendidas nos Estados Unidos logo no primeiro dia, atingiu o número 1 do top em 19 países e foi a música mais vendida no Reino Unido em 1999 (1,4 milhões de cópias). No vídeo, encarnava a boa menina, a nora perfeita e, por mais de uma vez, quando lhe faziam perguntas de cariz sexual, a cantora respondeu que queria chegar virgem ao casamento. No ano seguinte fazia um par perfeito com o também muito jovem Justin Timberlake e o romance dos namoradinhos da América dominava as notícias cor-de-rosa, numa altura em que as redes sociais ainda não tinham dominado as nossas vidas - e as deles.A adolescente que se tornou um fenómeno é hoje uma mulher de 39 anos, deprimida, zangada, traumatizada – palavras dela quando, numa audiência virtual no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, no fim de junho, pediu para voltar a ter o controlo das suas finanças - e da sua vida. Para que se perceba como é que uma trajetória que tinha tudo para ser ascendente se descontrolou é preciso recuar a 2006. Depois de se divorciar do dançarino americano Kevin Federline, pai dos seus dois filhos, com quem esteve casada dois anos, e de perder a custódia dos bebés (Sean, hoje com 15 anos, e Jayden, de 14), a artista atravessou um longo período de reabilitação em consequência do consumo de drogas. Nessa altura sucederam-se os episódios que ditaram o colapso: foi fotografada sem cuecas, em coma alcoólico, de cabeça rapada, a agredir um grupo de paparazzi com um guarda-chuva, tentou suicidar-se e as imagens que ridicularizavam a sua forma física e evidente desorientação na abertura dos MTV Music Video Awards fizeram capas de jornais e revistas em todo o mundo. A princesa da pop perdeu a coroa e a dignidade: em 2008 passou a estar sob a tutela do pai, Jamie Parnell Spears, que passou a gerir todos os assuntos relacionados com a sua vida. Na prática, isso significava que o pai ganhou controlo total sobre a vida da cantora, um "trabalho" pelo qual Jamie recebe desde então um salário de 150 mil euros anuais e ainda 1,5% dos lucros da mansão de Las Vegas que é propriedade da filha. Britney recebe uma "semanada" de 1200 euros, que o pai afirmou servir perfeitamente para que ela "desfrutasse de mais liberdade e pudesse decidir como viver bem".As decisões médicas e da vida pessoal da cantora passaram a estar nas mãos do pai, enquanto a fortuna ficou a ser gerida em conjunto com o advogado Andrew Wallet. A situação manteve-se inalterada até 2019, altura em que Wallet se demitiu e Jamie Spears se tornou o único curador do património. Até que o pai foi forçado a afastar-se durante algum tempo do papel de tutor, ou seja, das decisões sobre a vida pessoal da filha, deixando a agente Jodi Montgomery, temporariamente, nesse papel. Manteve-se, porém, como curador dos bens de Britney, a filha do meio da sua prole.