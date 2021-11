O Sport Clube Mirandela uniu o entretenimento à solidariedade e entrou em campo com onze cães disponíveis para adoção, na esperança de que o público olhasse para os remates, mas também para estes animais que esperam por uma nova vida. “Vá ao futebol e adote um amigo de quatro patas” foi o lema desta iniciativa promovida pela ADAN - Associação de Defesa Animal do Nordeste, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para não só não abandonarem os animais como, na hora de adotar, optarem por aqueles que foram abandonados.