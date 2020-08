Camarate: irmão de uma das vítimas ponta os "mandantes do atentado"

O ‘ventoinha’, como o pai lhe chamava por causa do tamanho das orelhas, saltava o muro do Zoológico para apanhar as moedas que o elefante desprezava. o império que construiu mereceu-lhe, primeiro, a alcunha de ‘Kadafi dos pneus’, um verdadeiro terrorista para a concorrência. Tem 67 anos e há treze que tem a águia pela mão. No dia 27 o clube vai a votos e é já certo que fique até 2020