Cem quilos de mau feitio e de amor ao futebol

Tinha o emblema do Atlético de Madrid no casco do seu barco e no fundo da piscina de sua casa e dizia que tinha também "os jogadores com os maiores ‘cojones’ do Mundo".



Com ‘el portugués’, que foi buscar ao FC Porto, tinha monumentais discussões que aumentavam a venda dos jornais desportivos.





Quando morreu, a 14 de março de 2004, na sequência de um AVC, a aparente leveza com que transportaram em ombros o seu caixão deu origem a que corresse o boato de que afinal estaria vivo, de que a morte teria sido um estratagema para escapar à Justiça.Afinal, Jesús Gil y Gil pesava 100 quilos e tinha a possibilidade de ir parar pela quarta vez à cadeia devido a dois processos em tribunal.

A primeira prisão foi em 1969, depois de o restaurante do seu mais novo complexo residencial na província de Segóvia, que não tinha licença alguma, desabar em cima de um banquete provocando a morte de 58 pessoas e ferido outras 150.

O empresário e promotor imobiliário, fundador do Grupo Independiente Liberal (GIL), o partido populista com que chegou a alcaide de Marbella por uma década e donde saiu em 2002 proibido de exercer cargos públicos por transferência de milhões para o Atlético; que chegou a ser acusado pela brigada anti-corrupção espanhola de ter ligações a Felice Cultrera, membro de uma família da máfia siciliana, e amizade a Monzer Al Kassar, suposto traficante de armas - Jesús Gil y Gil, na altura da morte, aos 71 anos, tinha espantosamente 800 euros nas suas contas bancárias.

Paulo Futre, ‘el portugués’, foi contratado em 1987, na reta final da campanha de Gil para a presidência do Atlético de Madrid. O rapaz do Montijo tinha 21 anos. "Estava em Milão por causa do Mundialito de Clubes, ele chegou a uma terça ou quarta-feira e as eleições eram no domingo seguinte.



Eu e o Pinto da Costa tínhamos estado em negociações com o Inter Milão e eu deveria ser apresentado nesse fim de semana. No dia seguinte fui treinar, almoço, e quando estou a chamar o elevador para ir dormir a sesta, vem o Pinto da Costa e diz: "Paulinho, Paulinho, está aqui um homem que veio de Madrid com um avião cheio de dinheiro para te conhecer."

Quando o avião privado do primogénito de uma família humilde de El Burgo de Osma, aldeia no Norte de Espanha, levanta voo para Madrid, segue a bordo o bizarro proprietário da aeronave, que tinha identificado a jovem promessa pelos chinelos que calçava - lia-se Futre no peito dos pés - e Pinto da Costa. "Ele disse que sim a tudo, não só a mim mas também ao Porto. O carro e a casa é ele que propõe: ‘Casa?’ E eu, sim, casa. ‘Piscina?’ Sim, piscina. E ele: ‘Coche’? E eu, porra, carro sim, Porsche."

A bordo do avião segue sentado de costas para o piloto o futebolista, à frente dele o presidente do FCP e, a dormitar, o candidato às eleições disputadas por mais três pretendentes ao ‘trono’ no Vicente Calderón, além dos guarda-costas do espanhol.



O Inter está cada vez mais distante e Futre apoquenta-se - "E se o homem não ganha?" Mas Pinto da Costa está convicto. Futre faz contas e resolve exigir o Porsche logo que aterrem na capital espanhola.

Se Futre fosse mulher

Não deverá existir em Portugal alguém com memória desse final dos anos 80 que não se lembre do Porsche amarelo de Paulo Futre - o único da marca disponível para sair do stand no dia em que aterraram em Madrid e que logo seguiu para o Montijo, conduzido por um amigo do jogador que atravessou a fronteira de propósito.

"Eu nunca tinha visto um carro amarelo na vida, mas o Pinto da Costa dizia: ‘Oh Paulinho, o carro é muito bonito!’, com medo de que eu recuasse." Começa assim uma relação de 14 anos, pontuada por longos períodos em que os dois homens não se falam ou em que a troca de galhardetes faz correr rios de tinta na imprensa.



Quando o treinador Xavier Clemente é mandado embora depois de uma derrota em Pamplona estão dois meses sem se falar - "Eu dizia que não jogava mas tive de jogar e faço um golo. Depois ele vai ter comigo ao balneário e eu tiro a camisola e ponho-a em cima da barriga dele e digo: ‘Esta é para ti.’ Ele vai para a impressa e diz aquela famosa frase: ‘Se o Futre fosse uma mulher era a minha amante’".

É famosa, também, porque devidamente filmada, a cena com o presidente do Compostela em que Gil puxa da mão, não sem antes avisar: "Te arranco la cabeza. Eres un hijo de puta."

Se chegasse o final do ano e Futre e Gil estivessem sem se falar, a 24 de dezembro um deles dava o braço a torcer e ligava a desejar um bom Natal, sabendo que seria a vez do outro na passagem de ano.



Gil y Gil era truculento - em 1995 apresentou à imprensa um crocodilo bebé chamado Fúria, pagou milhões por ofensas a árbitros e chegou a estar envolvido numa cena de pugilato em 1991, depois de vencer o município de Marbella. "Houve uma altura em que as mães não deixavam os miúdos saírem em dias de jogo entre o Atlético e o Real Madrid. Eram os chamados dérbis da morte porque havia sempre confusão".

Em março de 2004, Futre estava em Sesimbra e fez centenas de quilómetros durante a noite para chegar à Clínica Cemtro, onde estava internado Gil y Gil.



Depois da sesta reparadora, quando finalmente entrou na clínica, o presidente tinha acabado de morrer - seria enterrado pelas seis da tarde do dia seguinte no cemitério de Almudena, depois de ter estado em câmara ardente no Vicente Calderón, estádio do clube de que fora 15 anos presidente.



"Ele não tinha medo da prisão nem do governo nem de nada. O único medo dele era não ter o Calderón cheio ou que os adeptos pudessem assobiá-lo", conta Paulo Futre, que participa no documentário que estreia este domingo na HBO.

"Não houve nem haverá uma relação entre presidente e jogador como a nossa. Ele era um homem com um coração enorme, mas como inimigo era péssimo", conta Futre.

Jesús Gil y Gil disse que mandava erguer uma capela em Valdeolivas, a sua ‘finca’ a escassos quilómetros de Madrid, para o casamento de Futre e o batizado do primeiro filho, incomodado com as declarações do português a uma revista sobre a irrelevância do matrimónio.



"Quando o meu segundo filho nasceu houve mais pressão, mas consegui sempre fugir. Ele era um homem de detalhes: foi sempre o primeiro a aparecer na maternidade".