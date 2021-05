S

empre esteve ligado à hotelaria, como proprietário e gestor, mas só aos 31 anos é que uma urgência o levou para a cozinha. No início só lhe cheirava a gordura, mas depressa outros cheiros mais glamorosos o conquistaram. Hoje, com 41 anos, Rui Rebelo é o chef dos restaurantes Oficina do Duque, Oficina Craft Snackery e Terraço Editorial, todos em Lisboa.