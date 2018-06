Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidade do Rock tecnológica

Sem a tecnologia, o RIR seria possível? Seria. Mas não era, seguramente, a mesma coisa!

Por João Ferreira e Suely Costa | 01:30

O Rock in Rio (RIR) deste ano foi o mais tecnológico de sempre, com novos palcos e novos espaços dedicados aos videojogos e aos youtubers.



No recinto houve uma área inteiramente dedicada ao digital, com uma arena de jogos (Game Ring) onde milhares de pessoas assistiram a torneios de videojogos e experimentaram as últimas novidades do Gaming. Pela primeira vez foi criado um palco (Digital Stage) onde atuaram os youtubers mais famosos do momento. Estes novos ídolos juvenis – alguns com milhões de seguidores no mundo digital - deram o salto para um palco real.



Um deles, Windoh, admitiu ao ‘Falar Global’ ficar sem palavras quando vê as pessoas porque, na internet, "sentimos o amor com as visualizações, mas aqui berram por nós". Para Roberta Medina, responsável do RIR Lisboa, "grande parte do conteúdo de entretenimento é consumido online, por diferentes tipos de público e por diferentes gerações. A música, os jogos, o cinema e as séries são exemplos disso". Na edição deste ano, a tecnologia foi determinante para reduzir o tempo de espera das principais experiências extra musicais, como o slide ou a roda gigante.



Com a aplicação do RIR passou a ser possível escolher um horário e a app gerava um QRCode que permitia a entrada imediata numa das atrações com vista privilegiada sobre a Cidade do Rock. Sensores espalhados por todo o recinto mediram a qualidade do ar, a quantidade de água e a energia consumidas a cada momento. É que para abastecer a Cidade do Rock é preciso muita água e muita energia. Qualquer coisa como 100 milhões de watts, o que equivale ao consumo de 20 mil apartamentos ao mesmo tempo.