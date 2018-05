Ciência 2018 em julho

Encontro de Lisboa, o maior em Portugal, serve para mostrar que a ciência é de todos nós.

Lisboa está em contagem decrescente para a maior e mais importante reunião de cientistas e investigadores em Portugal. Um dos objetivos do Ciência 2018, que se realiza entre 2 a 4 de julho no Centro de Congressos de Lisboa, é reunir cientistas e grande público, para que todos percebamos que na ciência tudo é feito para melhorar a nossas vidas e o nosso bem estar.



Na sexta edição destaque também para o próximo programa-quadro de Investigação e Inovação Europeu - FP9, que sucede ao programa Horizonte 2020. O Ciência 2018 comemora os 50 anos do ‘Maio de 1968’, um marco histórico que ditou mudanças globais na educação e na ciência. Nesta edição, o país convidado será a África do Sul.

Durante três dias, para além de debates com oradores de craveira internacional, haverá workshops de comunicação e ciência, sessões de apresentação dos mais recentes avanços de várias investigações em curso em Portugal e ainda ações de promoção de arte e ciência. São esperados mais de quatro mil participantes no evento que tem como objetivo "promover a participação de toda a sociedade portuguesa, do cientista ao público em geral, passando pelo estudante do secundário que pode e deve participar nos debates, workshops e nas demonstrações previstas" diz Alexandra Marques, comissária do Ciência 2018. O encontro é promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em colaboração com a Agência Nacional de Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva -, a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, com o apoio do governo através do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.



Sociedade Bit

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida



Ainda que sem fronteiras, já que é impossível de as fixar no universo científico, não deixa de ser o maior simpósio da cultura científica de matriz portuguesa e, tal como nas anteriores edições, pretende promover o intercâmbio das abordagens da comunidade científica com o setor empresarial, ao mesmo tempo que as democratiza junto do grande público, em particular naqueles que sabem que o verdadeiro progresso social está sustentado nos avanços que a ciência e a tecnologia conseguirem evidenciar.

O Ciência 2018 propõe-se -mais do que nunca - a afirmar o conceito de "transferência tecnológica" ou seja, a total abertura dos conteúdos produzidos em centros de investigação e laboratórios para as empresas e para as pessoas, transformando assim o que é importante em interessante, ao mesmo tempo que desafia os mais novos para as carreiras científicas.

