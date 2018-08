Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciência Viva com golfinhos

O tema central deste ano são os rios e a água e a forma como a ciência pode contribuir para os preservar

Por João Ferreira e Suely Costa | 00:30

O ‘Ciência Viva no Verão’ é o programa de divulgação científica mais aguardado do ano. Vinte minutos após a abertura das inscrições já tinha 2500 participantes. Uma hora depois eram 3200. Ao todo são mais de 800 ações e saídas de campo, para todas as idades e em todo o País, sempre na companhia de especialistas. ‘Na Rota dos golfinhos do Sado’ é uma dessas ações. A bordo de um dos ‘Galeões do Sal’, é possível visitar a única comunidade de golfinhos roazes-corvineiros residente em Portugal. Esta ação no Sado, desenvolvida em parceria com a organização de educação marinha Ocean Alive, chama a atenção para o papel dos estuários na biodiversidade. "Mostramos o que está debaixo de água, trazemos ervas marinhas, peixes e ovos de raia e de choco para mostrar como este estuário é uma maternidade", sublinha a coordenadora desta organização, a bióloga Raquel Gaspar, reforçando o papel importante das "pescadoras da região, que trazem redes de pesca e contam histórias de como elas veem a vida marinha".



O ‘Ciência Viva no Verão’ é organizado há 22 anos pela Ciência Viva, em colaboração com mais de uma centena de instituições científicas, associações, autarquias e empresas. Decorre de 15 de julho a 15 de setembro. O tema central deste ano são os rios e a água e a forma como a ciência pode contribuir para os preservar. É possível visitar a ‘maternidade’ de ostras e amêijoas na Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira, desenhar espécies marinhas na margem do rio Ave ou fazer um passeio noturno na ria Formosa para observar as estrelas. A parte difícil é escolher! Veja todas as opções em www.cienciaviva.pt.