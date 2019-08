Como é que vivemos com menos bifes?

Baseado numa pesquisa que demorou dois anos e já debatido com governos de 52 países, o relatório das Nações Unidas referente ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas , que foi publicado no passado dia 8 de agosto, sugeriu uma redução significativa do consumo de carne de vaca como forma de mitigar o aquecimento global. A medida é aplaudida por uns e vista com reservas por outros. A ‘Domingo’ quis saber ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />