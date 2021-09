O inverno aproxima-se e poderá trazer com ele este ano (ainda) mais desafios para a saúde da população. “Podemos ter um problema complicado: as medidas que foram tomadas para evitar o contágio pela Covid-19 – as máscaras, os distanciamentos, as lavagens das mãos, o encerramento das escolas e de muitos serviços – acabaram por diminuir drasticamente as outras infeções todas.