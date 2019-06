“Conduzi unimogues que serviam de carro funerário”

Fiz 19 anos a 20 de dezembro de 1972 e, pouco mais de um mês depois, resolvi oferecer-me como voluntário para a Força Aérea. Na minha família geríamos um negócio de carnes e, como eu ia ter um outro irmão na guerra, achei que indo mais cedo também voltaria mais depressa para ajudar a minha família. Não queria estar ao mesmo tempo que ele na tropa.

Na altura eu já tinha a carta de condução de ligeiros e, por isso, ofereci-me como condutor, até porque esta especialidade exigia apenas quatro anos de permanência na Força Aérea, enquanto outras especialidades exigiam seis. Na minha caderneta militar tenho a mesma data de alistamento e incorporação e, apesar de ser um acontecimento raro, foi isso mesmo que aconteceu.





Para grande surpresa minha, logo no dia em que me fui alistar como voluntário - 20 de janeiro de 1973 - assentei praça. Fomos selecionados 60 voluntários e nesse mesmo dia passaram-me guia de marcha para ir dormir ao quartel do Entroncamento. Eu, que tinha ficado em 8º lugar entre os 60, tinha supostamente prioridade a escolher a unidade em relação aos 52 que tinham ficado atrás de mim e, por isso, quis ir para a base do Montijo, por ser mais perto de casa. Puro engano... Afinal, acabei por ser colocado na Base Aérea 3, em Tancos, onde fiquei cerca de um mês e, pouco tempo depois, fui mobilizado para Angola, para fazer uma rendição individual.

Cheguei a Luanda a 8 de maio de 1973 e fiquei logo com o posto de condutor, agregado ao quartel de paraquedistas e fuzileiros, na zona de Belas. Também aí, supostamente, tinha direito a escolher a unidade à frente dos outros. Escolhi Luanda, mas afinal fui para o norte de Angola. Concluí logo que não tinha muito sorte com essa coisa das prioridades...

Faltei à inspeção

No meio de histórias de guerra, às vezes também há episódios pitorescos. No meu caso, o acontecimento mais curioso aconteceu precisamente por me ter alistado como voluntário. É que no meio do processo acabei por nunca ir à tradicional e obrigatória inspeção para o Exército. Quando me chamaram, já eu estava na guerra. Mas eles não sabiam porque nunca tinha sido comunicado que eu já estava incorporado e, por isso, mandaram um carro da GNR de Paio Pires bater-me à porta de casa.

Cheguei a ir muitas vezes em colunas militares para o Norte de Angola, para as regiões de Zala e para Nambuangongo, mas felizmente nunca passei por cima de nenhuma mina nem nunca sofri uma emboscada. Também fiz muita guarda ao rio, quando era necessário ir lá buscar água. Tomávamos muitas vacinas e medicamentos, e felizmente também nunca tive nenhuma doença grave, como aquelas que acometeram alguns dos meus companheiros. Tive sorte.

Em contrapartida, conduzi muitas vezes os unimogues que serviam de carros funerários, que transportavam os restos mortais dos nossos soldados paraquedistas mortos em combate. Muitos colegas meus recusavam-se a fazer esse serviço. Era muito duro. Infelizmente, transportei sem vida camaradas que tinha conhecido na vida militar e lembro-me de um funeral que foi especialmente custoso para todos. Tinha havido um acidente com um helicóptero que causou dois mortos e fez-se um cortejo fúnebre com batedores em que os carros funerários seguiam lado a lado, pois tinha sido assim que aqueles dois camaradas tinham vivido e morrido.

Vivi grandes momentos de camaradagem também. Passei o Natal de 1973 em Léua, província de Moxico, com os meus companheiros. Tive um colega, por exemplo, que se ofereceu para ir para o mato comigo. Era o José Graça. A guerra marca-nos muito. Pelo melhor e pelo pior.