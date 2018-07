“Conhecimento abre o caminho à liberdade” diz Rosália Vargas

O Pavilhão do Conhecimento fez 19 anos na última quarta-–feira. Foi o pretexto para uma conversa com Rosália Vargas, presidente da Ciência Viva e diretora do pavilhão

Por João Ferreira e Suely Costa | 00:30

É olhar para o Mundo e compreendê-lo. Perceber como funciona uma roldana ou um avião, sem ter que o pilotar, quando descolamos num aeroporto. Mas é também andar num bosque e conhecer as árvores e a biodiversidade. É saber ler os rótulos dos produtos, e já estamos no domínio da literacia científica, tão útil no dia a dia.Exige não o fazer sozinho. É um trabalho de equipas, desde a comunidade científica, os professores nas escolas, até aos museus e centros de ciência. Envolvendo os cidadãos de forma ativa e crítica, levando-os a apropriarem-se da ciência e do seu conhecimento.Claro que não! Aprendemos tanto com outros exemplos. Mas teremos sido únicos na forma como construímos esta rede, nas parcerias com as instituições científicas, com empresas e autarquias. Também na forma como olhámos para o contentor e para o conteúdo, foram recuperados edifícios e devolvidos à sociedade com outras funções. Por exemplo, onde antes era um convento, uma prisão, uma fábrica, uma mina, é agora um centro de ciência. E depois há a rede, que não é a soma de centros mas que os faz conectados e colaborativos… e vivos!Isto mostra que o conhecimento abre o caminho para a liberdade, para a compreensão do Mundo e de nós próprios e qual o papel das mulheres e dos homens na sociedade. Um papel de partilha e de respeito, de mérito e de igualdade de acesso. Não temos que levantar constantemente a bandeira da excelência como algo que só alguns atingem, mas saber que a excelência está em vários patamares de superação e não de exclusão.