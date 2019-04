A impressão em 3D é a grande revolução a seguir à internet. O coração de três centímetros criado em Israel e anunciado este mês pôs a bater mais forte as esperanças dos doentes cardíacos

Uma criança chinesa ficou para a história, em julho de 2015, por ter sido a primeira pessoa no Mundo a ter o crânio reconstituído por uma impressora em três dimensões (3D). No mesmo ano, uma menina irlandesa de dois anos que nasceu sem nariz recebeu um implante nasal feito com a ajuda de uma impressora semelhante. Em 2016, ...