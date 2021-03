Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A primeira vez que competiu numa prova de atletismo, Patrícia Mamona bateu logo o recorde nacional. Nessa altura, no início da adolescência, foi o treinador José Sousa Uva, que a treina há 20 anos, que lhe explicou que queria dizer que nunca ninguém, naquele caso no escalão dos juvenis, tinha saltado tão alto como ela – porque ela não sabia o que significava bater um recorde. No dia 7 de março deste ano, nos Europeus de Pista Coberta, em Torun, Patrícia Mamona – que depois da primeira prova foi somando vitórias, recordes e medalhas - começou a final do triplo salto com dois saltos acima de 14,30 e confirmou a vitória com um voo a 14,53. Um mês antes, se lhe tivessem dito que isso era possível, a confiante Patrícia, que concilia o atletismo com os estudos universitários em Engenharia Biomédica, não teria acreditado. Não foi só o teste positivo à Covid-19 a 20 de janeiro, nem as dores musculares que, na sequência da doença, a levaram alguns dias à cama ("chegou a ser um suplício levantar-me para ir à casa de banho", já descreveu), a minarem a habitual garra da atleta do Sporting. Nem mesmo os treinos que ficaram parados, numa primeira fase, e foram mais ligeiros, numa segunda, enquanto não se percebia se havia ou não sequelas no rendimento."A partir da altura em que a Patrícia já estava saudável, queríamos viajar para algumas provas internacionais para preparar estes campeonatos, mas o teste à Covid continuava a dar inconclusivo e as companhias aéreas não a deixavam embarcar porque isso significava que ainda tinha alguma carga viral, embora já não fosse contagiosa. Ou seja, não a suficiente para dar positivo, mas também não suficientemente baixa para dar negativo. Então, no último dia em que ela se podia qualificar, fomos de carro a Madrid para ela fazer uma prova e foi mesmo à última hora que ela conseguiu a qualificação", conta o treinador. Torun foi a quinta vez de Patrícia Mamona em Europeus de Pista Coberta - na edição de 2017 trouxe a medalha de prata e na de 2019, o desalento, por ter perdido o pódio por uma unha negra, aquele triz que faltava.