Da edição como uma bela-arte

Com a edição simultânea de quatro títulos, apresentados no passado mês de Fevereiro no decorrer do festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a Porto Editora inaugurou a sua primeira colecção de poesia, ‘Elogio da Sombra’, coordenada por Valter Hugo Mãe.



Nessa primeira leva foram publicados ‘Autópsia [Poesia Reunida]’, uma antologia com o trabalho poético rigoroso desenvolvido nos últimos seis anos pelo teólogo portuense José Rui Teixeira, ‘O Real Arrasa Tudo’, que agrupa a produção poética de Isabel de Sá desde a edição pela Quasi de ‘Repetir o Poema’, a sua poesia toda de 2005, ‘Alegria para o Fim do Mundo’, reedição conjunta de quase toda a obra poética, há muito esgotada, de Andreia C. Faria, uma das mais interessantes vozes da novíssima poesia portuguesa, e ‘Amar o Tempo das Grandes Maldições’, o livro de estreia de um injustamente desconhecido mas não irrelevante Luís Costa.





A este primeiro lote vieram já juntar-se ‘Uma Falha Nos Dentes’, último título do mestre do absurdo e dos trocadilhos inesperados João Gesta, e ‘Poesia’, do surrealista Fernando Lemos, em destaque mais à frente. E o que estes primeiros seis livros da colecção deixam desde já perceber é que Valter Hugo Mãe quer editar e recuperar autores que o regime editorial esqueceu ou silencia e, simultaneamente, dar um panorama do ecletismo estético e das diversas sensibilidades que se cruzam na actual poesia portuguesa, da mais contemporânea à mais clássica.É uma missão de editor empenhado e apaixonado – que, de certa forma, Valter Hugo Mãe nunca deixou de ser, apesar do sucesso enquanto escritor e poeta –, a querer participar, apontando obras e autores que lhe parecem imprescindíveis, deste momento particularmente rico e empolgante que a poesia portuguesa atravessa.E a que a cumplicidade da Porto Editora, com a sua robustez editorial, vem dar inédita sustentabilidade, ao acompanhar, amparar e acolher essas escolhas, ainda que atinentes a um género literário que dificilmente ultrapassa o universo íntimo e restrito das poucas centenas de leitores.

LIVRO

O SILÊNCIO É DOS PÁSSAROS

Poeta surrealista – e artista plástico e fotógrafo – que atravessou ditaduras, a portuguesa e a brasileira, sem nunca deixar de consumar a liberdade como evidência absoluta, Fernando Lemos tinha a obra poética há muito esgotada – lacuna agora colmatada com esta magistral reedição da sua poesia toda.

FILME

A FUSÃO DA LITERATURA COM O CINEMA

O ‘testamento’ que Kurosawa realizou em 1985 a partir do ‘Rei Lear’ de Shakespeare, agora em cópia restaurada – um fresco detalhado do Japão medieval na história do velho guerreiro que decide repartir as terras pelos seus três filhos –, revela-se uma obra-prima e um espectáculo visual inesquecível.

DISCO

QUANDO AS PALAVRAS SE TORNAM MUDAS

Com o retorno de Lou Barlow e de Murph aos Dinosaur Jr., J. Mascis viu-se na contingência de continuar as suas explorações acústicas menos ferozes a solo e esta sua terceira investida leva a expressividade da sua guitarra, ora acústica ora eléctrica, por uma refinada viagem ao universo do folk-rock.

Fugir de:

Contraponto

Quando em 1950 Luiz Pacheco criou a Contraponto para acolher autores de vanguarda sem espaço no então regime editorial – tendo sido casa de escritores e poetas como Raul Leal, Virgílio Ferreira, Natália Correia, Mário Cesariny, António Maria Lisboa ou Herberto

Hélder – estava longe de imaginar que volvidos 66 anos esse mesmo regime editorial cuja desonestidade intelectual denunciou iria recuperar e esvaziar o prestígio da sua Contraponto, transformando-a em mera editora de memórias e biografias das vedetas do espectáculo mediático.