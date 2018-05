Depois de Sherlock Holmes, Poirot ocupa o segundo lugar no panteão. E foi por isso que vi o filme de Branagh

Por João Pereira Coutinho | 10:57

Como resistir a Hercule Poirot? E como resistir a Kenneth Branagh no papel do detective belga? Não resisti, confesso, embora admita que não é fácil suplantar Peter Ustinov e o brilhantíssimo David Suchet da série televisiva. Depois de Sherlock Holmes, que exibe a mesma inteligência feroz, matemática, filosófica, Poirot ocupa o segundo lugar no meu panteão.

Assim se explica por que motivo vi o último ‘Crime no Expresso do Oriente’, filme também realizado por Branagh que a crítica tratou a pontapé. Admito: como cinema, é mediano; e há certos abusos de computador que se dispensam. Mas é preciso não deitar fora o bebé com a água do banho.

Mas, antes do banho (e do bebé), relembremos a história para os infelizes que a desconhecem. Hercule Poirot, depois de desvendar mais um caso na Palestina sob administração britânica, parte para Istambul. A ideia é tomar o Expresso do Oriente que o conduzirá a Calais e finalmente a Londres. Mas, a meio da viagem, lá vem o fatal cadáver e a fatal pergunta: quem é o assassino? As "pequenas células cinzentas" de Poirot começam a questionar os passageiros e a fazer as ligações devidas entre um crime do passado e o crime do presente.

No final, Poirot confronta-se com a perturbante verdade – tão perturbante que as suas próprias concepções de justiça deixam de fazer sentido. Facto: Kenneth Branagh não tem o humor de Peter Ustinov (ninguém tem, aliás); muito menos a total imersão no personagem que David Suchet nos ofereceu (semelhante à de Jeremy Brett como Sherlock Holmes). Mas Branagh não consegue esconder a sua formação teatral, marcadamente shakespeariana, começando em registo leve e terminando com a gravitas trágica do bardo: a sequência final, em que Poirot resolve o caso , vale praticamente todo o filme.

Se juntarmos a isto um elenco que começa em Judi Dench, passa por Michelle Pfeiffer e Derek Jacobi, e termina em William Dafoe, Johnny Depp e Olivia Colman, deitar fora o bebé com a água do banho é um crime imperdoável.

antiga ortografia



LIVRO

Já não há desculpas para teses mal amanhadas

Mithá Ribeiro escreveu um ‘Novo Manual de Investigação’ para o século XXI. É leitura obrigatória para qualquer investigador ou candidato a isso. Da importância da interdisciplinaridade à defesa de um modelo composto por teoria, metodologia e empiria, deixa de haver desculpas para teses ou ensaios mal amanhados.



SÉRIE DE TELEVISÃO



A Lição espanhola

que podíamos aprender

Até Espanha já faz séries televisivas de nível internacional! ‘A Casa de Papel’ narra o assalto à Casa da Moeda de ‘nuestros hermanos’. E, apesar de alguns clichés narrativos, é folhetim visualmente requintado que se acompanha com interesse crescente. Quando será que aprendemos a fazer algo assim?

LIVRO:



Lista de fraudes, tolos e impostores

Quando publicou uma primeira versão do livro, Scruton disse adeus à carreira académica. Valeu a pena: depois de lermos esta lista de fraudes (Althusser), tolos (Sartre) e impostores (Said, Zizek), percebemos o estado catatónico das chamadas "humanidades": quando os mestres são deste calibre, o que esperar dos discípulos?

FUGIR DE:

Os envergonhados

Durante anos,

fecharam os olhos aos in-dícios esca-brosos que recaíam sobre Sócrates. Pior: insultavam de forma soez quem se atrevia a questionar a santidade da criatura. Subitamente, os inquisidores de ontem confessaram a sua "vergonha" com o óbvio e desataram a espezinhar o cadáver com fúria neurótica. Um dos espectáculos mais grotescos do Portugal democrático, que quase transformava Sócrates em objecto de piedade.