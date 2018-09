Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Depois do 25 de abril continuámos a sofrer mortes"

Parti a dois dias do Natal de 1973 para uma estadia curta na Guiné onde vi, em diferido, a revolução de abril.

Por Miguel Balança | 00:30

A jornada pelo Exército começou a 16 de julho de 1973, aquando da recruta em Lagos e havia de ganhar novo rumo três meses depois quando, deslocado para o Porto, tirei a especialidade: permaneci condutor desde então. Da Invicta guardo a lembrança da noite em que vivi à grande com 25 tostões (1 cêntimo, na moeda atual), multiplicados por sabe-se lá quantos. Conhecido o gosto dos tropas daquele tempo em ‘jogar à batota’ – os mais entusiastas barricavam-se nos balneários a jogar noite dentro – valeu-me aquele jogo (proibido) a dinheiro o episódio que guardo com saudade. Um camarada intima-me : "Ó 521, empresta-me aí 25 tostões!" Quase tão ‘teso’ quanto ele, agarrei nos trocados e dei- -lhos. No dia seguinte, aquele alentejano de Brinches disse-me para meter dispensa porque à noite íamos para a cidade: "Vamos jantar fora, vamos correr os bares", desafiou. Aqueles cobres dariam para tudo. E deram mesmo.



Acabada a especialidade, fui colocado em Tavira. Quinze dias depois fui mobilizado para a Guiné e parti para Évora, na expectativa do embarque anunciado. No dia 23 de dezembro, por azar, recebi a ordem para seguir no avião. Já não passei o Natal cá. Fiz questão de evitar despedidas. Por ter sido de surpresa, desculpei-me eu, a minha família soube da boa nova por aerograma enviado da Guiné. A bordo de um Boeing 707, descolados do rigoroso inverno de Lisboa – com temperaturas de 4 a 5 graus - havíamos de chegar a Bissau com 35 a 40 graus.



Um calor de morte



Chegados ao aeroporto de Bissau, seguimos para a formatura. "Piu piu piu" – ouvíamos nós, os ‘maçaricos’ recém-chegados, da boca dos veteranos bronzeados que íamos a render, notando os ‘periquitos’ que éramos, verdinhos na experiência e brancos como a cal no tom de pele. Éramos 150, uma companhia. Partimos para o Comuré, onde ao fim de vinte dias caio aos pés do paludismo. Na enfermaria, um militar aparentemente bem mais agastado do que eu resolveu uma bela tarde evadir--se aos tratamentos. Haviam de encontrar o 527 numa tabanca a comer marisco (era baratíssimo!) e a beber cerveja. Ao fim de meia dúzia de horas regressou para mais duas ou três doses de injeções. Recuperados, em fevereiro de 1974 fomos destacados para um posto junto ao Senegal. Um mês depois, fiquei a saber o que era a guerra quando três ou quatro foguetes ‘turras’ atingiram o campo onde costumávamos jogar à bola. Foi o batismo de fogo. Quinze dias passados – ao jantar, que se fazia invariavelmente de arroz, massa, carne de vaca e atum –, a ação inimiga repetiu-se, mas foi bem mais trágica: três a quatro mortos. A partir daí começámos a contar os dias para voltar.



Entretanto chegou o 25 de Abril, acontecimento de que tomámos conhecimento, pela rádio, apenas no dia seguinte. Houve logo sinais de que o caminho era a entrega – o que nos trouxe ânimo. Mas a guerra não serenou de forma automática e, depois da revolução, sofremos mais dois ou três mortos. Alguns dos que por nós lutaram revoltavam-se agora contra um aperto de mão sereno que não fazia jus à vingança dos corpos perdidos em combate. Hoje, sei que da Revolução de Abril ficou a liberdade de me expressar, mas o maior bem foi ter acabado com a guerra.



Destacado para Farim, a maior cidade a norte, estive três meses, a pedido, na messe dos oficiais. Nunca mais me apareceu o paludismo. Por ser especialidade necessária, acabei por voltar a servir como condutor. Finalmente, partimos para Bissau, onde aguardámos embarque. Nos dias passados na capital desenrascámo-nos como podíamos.



A 16 de setembro de 1974 regressávamos no mesmo avião que nos levou. Aos companheiros vivos, um abraço fraterno do 521.



Depoimento de Manuel Aires



Comissão 1973-1974

Força Batalhão 46/16 4ª Companhia

* Info Casado. Aos 66 anos, é reformado dos CTT