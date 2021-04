Perseguiu o sonho de ser futebolista, jogou como profissional durante cerca de 10 anos, sempre em clubes da Segunda Liga, mas tomou consciência de que nem todos podem ascender ao estrelato e conquistar a independência financeira a partir das habilidades com a bola. O sonho ficou pelo caminho, e o centrocampista do Estoril Praia despediu-se dos relvados aos 29 anos para se exibir noutro campo onde dá toques mais requintados. No lugar do futebolista nasceu um cozinheiro. Diogo Simõ...