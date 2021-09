Até 1968 trabalhei na Caixa de Previdência e fui adiando a tropa. Pior do que Angola foi Mafra, havia uma prova na Foz do Lisandro em que tínhamos de entrar pelo mar dentro, à noite, e depois voltar pelos montes, também de noite. Depois fui para Santarém, para a Escola Prática de Cavalaria. O comandante de companhia era o capitão Mário Tomé [ex-deputado e ex-dirigente do Bloco de Esquerda] e o Hermínio Martinho [ex-líder do PRD] era o comandante de pelotão.