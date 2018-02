Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ele arriscou a vida pelo amor ao futebol"

A entrevista a David Bolchover: o biógrafo do mítico treinador Béla Guttman revela o homem que deu duas taças da Europa ao Benfica.

Por Vanessa Fidalgo | 25.02.18

Bolchover David Bolchover levou três anos a investigar a vida de Béla Guttmann, o treinador húngaro que sagrou o Benfica campeão europeu em 1961 e 1962. Reza a lenda que depois disso amaldiçoou o clube por não lhe dar o dinheiro que achava que merecia: "Nem daqui a 100 anos voltarão a ser campeões europeus". O vaticínio dura há 56 anos e assombra os supersticiosos. Mas o livro do jornalista britânico, editado em Portugal pela Oficina do Livro, conta mais do que isso.



Porque é que decidiu escrever sobre a história de Béla Guttmann?



Porque é a história mais incrível do mundo do futebol. Não consegui resistir à tentação de saber mais e a verdade é que, quanto mais eu investigava e descobria, mais fascinante se tornava.



Quais foram as descobertas mais extraordinárias?



Previamente, eu pensava que Guttmann, judeu, tinha escapado para a neutral Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, afinal, acabei por descobrir que esteve escondido num sótão em Budapeste em 1944, e que passou algum tempo prisioneiro num campo de trabalho, do qual conseguiu escapar. Outra grande descoberta foi que Béla Guttmann matou acidentalmente um rapaz de 17 anos, num acidente de carro em Milão, em 1955. Tudo aponta para que a culpa tenha sido dele, pois guiava o carro de um amigo a grande velocidade, apesar de não ter carta de condução. Também descobri que tinha uma séria adição ao jogo e que fez fortuna a vender álcool ilegalmente.



Das fontes que ouviu, quais as mais fascinantes?



Fiquei maravilhado quando conheci o António Simões, um jogador que tinha trabalhado com ele. E o José Augusto, também fascinante por ter sido uma pessoa que privou de muito perto com ele. E ainda Imre Guttmann, sobrinho de Béla, que me deu informação importantíssima sobre ele e sobre a sua família.



Como o descreveria?



Ele era um ‘outsider’. Impulsivo e inovador, sempre sem medo de dizer o que pensava mesmo que isso aborrecesse as pessoas. Ele acreditava do fundo do coração que a vida era curta e que, por isso, devia dizer aquilo que sentia e fazer aquilo que queria. Não me surpreende, tendo em conta toda a sua experiência de vida e o facto de ter sobrevivido ao Holocausto.



Foi fácil encontrar informação relativa ao período do Holocausto?



Foi fácil saber que ele não tinha estado na Suíça no período da guerra, pois as autoridades suíças não tinham qualquer registo dele. Depois encontrei muitos dados tanto através de uma entrevista em que o próprio Béla falava da sua passagem pelo campo em Budapeste, quer através de uma outra entrevista de um sobrinho da mulher, Pál Moldványi, em que falava precisamente da vida da família nesse tempo.



Terá sido o tempo mais difícil da vida dele?



A morte do pai, Ábrahám, e da irmã, Szerén, no Holocausto, marcaram--no mais.



Lê-se no livro que nunca esquecerá o sítio onde ele se escondeu durante o ano de 1944. O facto de você próprio ser judeu tornou este tema mais delicado para si?



Ver como se escondia num espaço exíguo, enquanto centenas e centenas de compatriotas seus eram levados para a morte, chocou-me. Não consigo sequer imaginar-me a mim, à minha família, na mesma situação se tivéssemos nascido há umas décadas. Mas não é apenas o Holocausto que é difícil de lembrar para um judeu. Toda a história dos judeus na Europa está cheia de crimes, expulsões, tortura e humilhação. Ele também enfrentou o antissemitismo, mesmo em Portugal.



Ele vivia nos EUA, quando decidiu regressar à Europa, apenas poucos meses antes de Adolf Hitler chegar ao poder... Porquê?



Porque gostava muito de futebol. Na primavera de 1938, ele obteve uma preciosa autorização de residência nos EUA. Milhões de judeus teriam querido o mesmo, mas estavam encurralados na Europa. No entanto, quando Guttmann chega a Nova Iorque, não estava a acontecer nada no futebol, que tinha sido muito popular na década de 20, mas que tinha desaparecido em 1938. Ele soube que poderia ter vaga num grande clube húngaro, o Újpest, e não conseguiu resistir. Por isso, retornou e colocou a sua vida em risco. Ele arriscou tudo pelo futebol.



Eusébio foi o ‘gatilho da sorte’ de Béla Guttmann?



Não totalmente. É preciso recordar que quando o Benfica ganhou a primeira Taça Europeia com Béla Guttmann, na época de 1960/61, Eusébio ainda não estava na equipa. Mas o recrutamento dele terá ajudado à conquista da segunda. De uma coisa, porém, não há dúvidas: ganhar uma pode ser sorte, ganhar duas é a prova de estarmos perante um grande treinador.



Como era a relação deles?



Béla sempre teve o hábito de criticar o melhor jogador em frente a todos os outros, para demonstrar que nenhum era maior que a própria equipa. Penso que usou esta tática com Eusébio. Enquanto Eusébio foi um jovem, a relação era boa, mas quando ele voltou na época de 1965/66, a relação com diversos jogadores deteriorou-se, mesmo com Eusébio.



Qual a sua opinião sobre a famosa maldição de Béla Guttmann?



Não há qualquer prova de que ele alguma vez tenha dito tais palavras. O que é verdade, isso sim, é que estava furioso com o Benfica quando saiu do clube em 1962 porque não lhe deram a recompensa que ele acreditava que merecia. Quando voltou, em 1965, uma época desastrosa, essa raiva ainda pairava no ar.



À semelhança de, por exemplo, José Mourinho, Béla também usou a imprensa como parte do jogo. Foi o primeiro a fazê-lo?



Nunca vi alguém fazer o mesmo antes de Béla. Mourinho agora diz: "O jogo não começa com o apito do árbitro mas sim, no dia anterior, quando dou a conferência de imprensa". Béla Guttmann já fazia isto há 50 anos.



Qual é a maior lição de Béla?



A perseverança. Nunca desistir. Aqui está um homem cuja família foi assassinada, que foi perseguido, alvo de racismo, mas venceu. A sua força interior deveria servir de inspiração para todos nós.