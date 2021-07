"Emagreci 10 quilos em 15 dias. Sofri, mas aprendi muito", conta o chef Hugo Guerra

Apesar de ter nascido em Lisboa, a costela alentejana sempre o embalou na cozinha. Com apenas 7 anos, já cortava legumes ou chouriço e ajudava a preparar o cabrito. Em dias de festa, quando a família se reunia à mesa, ajudava os avós a preparar a refeição. "Já fazia e gostava", mas a cozinha não era ainda um chamamento e só quando se sentiu perdido é que deu ouvidos a quem já tinha visto as suas potencialidades. A sábia orientação da irmã, que adorava os seus cozinhados, levou-o a escolher o destino. Hoje, Hugo Guerra, 34 anos, é chef de cozinha e já tem o seu próprio restaurante, o Lobo Mau, na Estefânia, em Lisboa.Inscreveu-se na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e em 2011 já tinha o curso de Gestão e Produção de Cozinha. Seguiu-se um estágio no Altis Belém e depois uma pequena aventura no País Basco espanhol, onde trabalhou no conceituado Martin Berasategui durante quatro meses."No fim do do curso, eu e mais três colegas da turma decidimos que queríamos experimentar um restaurante com estrelas Michelin. Mandámos um email para o Martin Berasategui, em San Sebastián, e recebemos como resposta: ‘Estamos à vossa espera.’ E lá fomos. Aguentei um estágio muito agressivo até ao fim. Nos primeiro 15 dias perdi cerca de 10 quilos. A minha mãe chorava e dizia para eu regressar a casa. Mas sou sincero, voltava a fazer tudo igual. Valeu a pena, criei grandes amizades, ainda hoje conheço pessoal em todo o mundo, cozinheiros, à conta do Martin. Foi bom ver outra realidade. Éramos cerca de 90 estagiários, sempre a entrar e a sair. Aprendi muito e aprendi, sobretudo, a trabalhar sob pressão."