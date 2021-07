Emídio Freire: A tropa ajudou-o a decidir fazer da cozinha profissão

Natural do Lobito, em Angola, Emídio Freire, agora com 53 anos, veio para Portugal aos 9. A Póvoa de Varzim foi o primeiro destino, com a mãe. Mas depois o pai também regressou e a família rumou ao Algarve, por causa do sol. A ligação deste chef à culinária começou com a mãe, Rosa Irma, que como ele próprio diz "tinha uma família numerosa e por isso passava muito tempo na cozinha".Mas acabou por ser uma coincidência que o levou para a cozinha: quando estava a estudar Matemática na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e após sucessivos adiamentos da tropa, acabou por ter de ir cumprir o serviço militar – então obrigatório – em Lisboa, na antiga Escola de Administração Militar. Aí escolheu ir para a cozinha e foi lá que, como diz a brincar, tirou o curso. Porque o outro, o académico, nunca o chegou a terminar. Pelo caminho ficou a ligação ao festival de cinema e música Imago, do Fundão, entre outros projetos.