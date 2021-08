A procura de um elixir da juventude acompanha a história da Humanidade. Ainda não foi possível preparar uma poção mágica, mas já foram dados passos importantes que ajudam a travar o envelhecimento. O relógio não anda para trás, mas se for constantemente vigiado e oleado trabalha durante mais tempo.A ansiedade, o stresse, o ritmo do dia a dia, o que fazemos, o que comemos... tudo conta nesta balança da vida onde o que se pesa são, sobretudo, as nossas rotinas diárias. São os especialistas que o dizem, incluindo a Nobel da Medicina (2009) Elizabeth Blackburn, que centra o seu trabalho na saúde das células: pode acelerar ou reduzir o envelhecimento. A bióloga molecular mostra como mudanças simples nos nossos hábitos diários podem aumentar o número de anos que permanecemos saudáveis, ativos e sem doenças: “As pessoas que fazem exercício vivem mais tempo e têm menor risco de tensão alta, AVC, doenças cardiovasculares, depressão, diabetes e síndrome metabólica. Evitam a demência por mais tempo.”