Escravo será sempre escravo

Os homens contemporâneos sentem horror perante os relatos do favoritismo régio. Como era possível viver a vida sob a sombra do monarca, eternamente dependente das suas boas graças?

Entendo o horror. Mas é preciso dizer duas coisas sobre ele. Para começar, uma carreira na corte podia ser mais confortável do que uma existência "pobre, sórdida, brutal e curta", como dizia o filósofo.

E, por outro lado, grande parte das nossas relações profissionais prolongam o favoritismo de tempos idos. Sobretudo em Portugal, onde a cunha, o favor, o contacto pessoal continuam a ser a medida da nossa cultura anti-meritocrática. De forma implícita ou explícita, a maioria depende dos favores de alguém, mesmo que não use meias de cetim ou pó na face.

É por isso que o filme de Yorgos Lanthimos é paradoxalmente intemporal. Digo "paradoxalmente" porque, na história contada, estamos em inícios do século XVIII, em Inglaterra, na corte da rainha Ana (que, a propósito, foi uma grande rainha e não o farrapo que o filme representa). A monarca está doente. E é Lady Sarah, duquesa de Marlborough, quem faz as honras da casa: politicamente falando e, claro, como parceira íntima de Ana.

Este favoritismo será abalado com a chegada de Abigail, que rapidamente entrará em competição com Sarah para ser ela a favorita.

O filme de Lanthimos, que grita histeria em cada plano, é ele próprio um documento sobre a histeria: a histeria da ambição, que leva as duas candidatas a patamares cada vez mais fundos de indignidade para caírem no goto de Ana; e a histeria da vitória, quando uma delas consegue liquidar a rival para ficar a sós com a sua dona.

É nesse momento, nos últimos planos do filme (assombrosos porque assombrosas são as actrizes), que Lanthimos formula a questão central: qual é o preço do favoritismo? O que perdemos nós quando nos tornamos os favoritos de alguém?

Perdemos a liberdade, sem dúvida; mas também perdemos o respeito de quem nos possui. Um escravo será sempre um escravo, em qualquer tempo ou contexto.

Livro

Um balde de água gelada

Para quem tem a ilusão de que a humanidade não pára de progredir rumo à perfeição, o livro de John Gray

é um balde de água gelada. Somos essencialmente animais; e a "religião do progresso" não passa disso mesmo, uma fé, que os terrores do século XX desautorizaram e que o século XXI se encarregará de testar.

Livro

Um ensaio com vários méritos

O ensaio desta belga pós-marxista tem vários méritos. Fico-me por dois: não tem horror à palavra "populista" e reconhece que a esquerda abandonou o seu eleitorado tradicional, presa fácil para os populistas de direita. O caminho: apresentar uma versão populista de esquerda capaz de criar nova "hegemonia progressista".

Livro

Tretas fundamentais para uma democracia civilizada

Letras são tretas, dizia-se no meu tempo de estudante (de Letras). Talvez. Nussbaum tenta mostrar como essas tretas são fundamentais para uma democracia civilizada. É através das artes e das humanidades que noções de "empatia", "juízo crítico"

ou "independência de espírito" se formam na alma

do homem democrático.

FUGIR DE:

Nunca Deixes de Olhar

Em 2006, Florian Henckel von Donnersmarck ofereceu-nos um retrato honesto da Stasi – a polícia política da RDA – no seu ‘A Vida dos Outros’. No agente Wiesler era possível encontrar

a réstia de decência humana que ainda existe no fundo do poço ideológico. Este ‘Nunca Deixes de Olhar’, pastelão académico com um cliché sentimental por fotograma, apresenta-nos Kurt, um pintor que atravessa todas as modas estéticas da Alemanha para nada nos dizer de relevante no final. Três horas de puro desperdício.