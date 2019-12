“Estávamos cercados, duas ou três granadas davam cabo de nós”

Partimos de Lisboa a 11 de outubro de 1967, no navio ‘Niassa’, que coitado também já está no estaleiro. Chegámos a Luanda no dia 22. Tinha 21 anos. Estivemos uns dias em Luanda, no Grafanil, para preparação e depois seguimos para norte. Fixámos o aquartelamento em Buela, a 700 metros da fronteira do antigo Congo Belga (hoje República Democrática do Congo), na zona de São Salvador. Fomos render uma companhia que teve alguns mortos e acidentes e estivemos lá 17 meses.



Em Buela, protegíamos a fronteira e as restantes companhias, aquarteladas mais a sul. Era uma zona de combate muito forte. Nós, felizmente, não tivemos quase nada. Não tivemos mortes por guerra, mas perdemos dois homens num acidente.





Enquanto estivemos em Buela fomos emboscados várias vezes. Fazíamos várias patrulhas à noite e ficávamos no mato dois ou três dias a bater a zona. Sempre em alerta. Montávamos um dispositivo de vigilância em círculo, com sentinelas. Numa dessas saídas, um dos militares que estava de sentinela apercebeu-se de que havia movimento no capim.Estávamos cercados pelo inimigo e bastavam duas ou três granadas para haver uma série de mortos. Se tivessem atacado nessa altura, davam cabo de muita gente. Mas o sentinela disparou uma rajada de metralhadora e eles fugiram. O chefe de secção, que era um furriel, ainda levou um tiro numa nádega.A missão em Buela terminou e passámos para o outro lado da serra da Canda, cadeia montanhosa localizada na província do Uíge. Fomos para Zadi, na zona de Maquela do Zombo, também para vigiar a fronteira. Passamos aí mais sete meses, até ao fim da comissão.O acidente em que morreram os dois homens ocorreu no dia em que estávamos a festejar os 24 meses de comissão. O batalhão fez um convívio na sede, em Maquela do Zombo, que até tinha torneios de futebol. Tivemos pena dos outros que nunca mais recebiam a correspondência da família e saímos mais cedo da festa.No regresso, tivemos o acidente. A viatura despistou-se e deu várias cambalhotas. Um dos militares ficou debaixo do carro e o outro perfurou a cabeça. Eu também ia na viatura, mas saltei e safei-me. Aquilo não eram estradas, eram picadas cheias de buracos, que pioravam com as chuvas. Quem não conseguiu sair, ficou lá. E morreram dois homens.

Informador pago com comida

Eu era escriturário e fazia vários relatórios. Tudo o que era secreto passava pelas minhas mãos. Tínhamos um informador do Congo, que ia ao nosso acampamento. Ele sabia quando íamos ser atacados e dizia para termos cuidado. E nós fazíamos passar a informação do tipo ‘não venham cá, porque temos obuses e matamos toda a gente’.



Fazíamos guerra psicológica e ele passava a informação ‘não os podem atacar, andam armados’. Regra geral, os informadores eram polícias, guardas fronteiriços ou o equivalente aos nossos presidentes de junta de freguesia. Pessoas que tinham quatro ou cinco mulheres e uns 15 filhos e a quem dávamos comida.



Eu era responsável pela correspondência que vinha das famílias. Uma espécie de carteiro. Íamos duas ou três vezes à sede do batalhão (primeiro em São Salvador e depois em Maquela do Zombo) para reabastecer de combustível e de víveres e trazíamos a correspondência. Partiam militares de todos os aquartelamentos e juntávamos entre 70 a 80 viaturas.



Demorávamos sete horas no caminho. Tentávamos fazer as viagens de dia, porque à noite era pior. Eles vigiavam e sabiam quando nós saíamos. E nós não os víamos, não os sentíamos.



Terminámos a missão em outubro, mas só regressámos a 17 de dezembro de 1969, faz depois de amanhã 50 anos, no navio ‘Império’.