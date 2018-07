Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Eu não sou apenas o cancro”, diz Sofia Ribeiro

Sofia Ribeiro nasceu para a fama nas telenovelas mas o melhor papel estava por desempenhar. Em 2015 soube que tinha cancro. O filme da luta está agora em livro

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

Tinha então 31 anos e um diagnóstico aterrador nas mãos: um cancro da mama agressivo e em estado avançado. Mas Sofia Ribeiro foi à luta e agora, superada a doença, a atriz escreveu ‘Confia’ (ed. Matéria-Prima), um livro que conta a história da sua batalha contra o cancro.



O que a levou a escrever este livro?



A vontade de ajudar todas as pessoas que passam ou estão a tentar ajudar alguém a passar por uma doença como a minha. Mas também agradecer a todos, e foram muitos, os que me ajudaram. Aos meus amigos e família, sem eles não teria passado pelo cancro como passei, e às pessoas que comigo partilharam diariamente as suas histórias, que tinham e têm sempre uma palavra amiga e boa energia para me enviar. Não consegui responder pessoalmente a todos, a determinada altura tornou-se impossível, por isso, este livro é igualmente para eles.



O que podem os leitores esperar encontrar ao longo destas páginas?



Podem esperar ler histórias que nunca contei, não apenas sobre o período em que estive doente, mas também sobre a minha infância até aos dias de hoje. E podem também esperar ler algumas ‘dicas’ e sugestões de coisas que resultaram comigo, no meu tratamento e depois disso. Na esperança de que consiga ajudar quem passa ou passou pelo mesmo. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena.



Já teve feedback de leitores?



Tem sido o melhor. Dizem-me que têm gostado muito, que leram o livro em três horas e depois ficam tristes por não haver mais para ler, mas, regra geral, agradecem-me a partilha da minha história, que é só mais uma no meio de tantas outras. Talvez a minha seja mais visível mas, infelizmente, há muita gente a passar pelo mesmo e o feedback que tenho tido é que este livro tem sido um apoio nesse sentido.



Tentou desmistificar o estigma do cancro? Acha que de alguma forma isso vai apoiar quem está a passar pelo mesmo?



O facto de se falar de vários temas sem tabus, de tentar sempre afastar o estigma que ainda existe sobre o cancro. Acredito que a partilha desmistifica e nos torna mais próximos dos outros. Penso que um livro, que não fala só de cancro mas fala, sobretudo, de amor, pode inspirar toda a gente, não apenas quem está doente. Falo sobre não baixar os braços, sobre ir à luta, sobre nunca desistir e talvez seja isso que tem ajudado os leitores.



Houve certamente momentos mais complicados de partilhar com os leitores ? Quais?



Não foi um processo fácil, demorou cerca de um ano, e o facto de me ter obrigado a sentar e a reviver tudo o que vivi foi difícil. Confesso que pensei em desistir várias vezes mas havia sempre algo que me fazia continuar. E ainda bem que continuei, é um livro que hoje me deixa muito orgulhosa.



Nos seus momentos mais difíceis, o que a ajudou a si a confiar?



Eu não sou de ficar muito tempo a remoer nos problemas mas o que me ajudou foi a crença forte de que o dia seguinte seria melhor. Mas, reforço, sem os meus amigos e família, e sem as pessoas que me apoiaram à distância, teria sido bem mais complicado.



As situações que viveu fizeram-–na acreditar que todos temos em nós forças que desconhecemos?



Acredito que temos tudo o que precisamos para chegar onde queremos. E que, quando a vida nos traz adversidades, temos a capacidade de as ultrapassar e ir buscar forças que nunca pensámos ter.



Acha que se tornou uma pessoa diferente depois de ter travado a batalha contra o cancro? Em que sentido?



Sim, não acho que seja possível passar por um processo destes e ficar igual. Sinto-me mais madura, mais calma, sobretudo, relevo muito mais as coisas que acontecem. Passei a dar importância apenas ao que é e a quem é importante. No fundo, acho que aprendi a confiar.



Em menina gostava de escrever um diário ou de registar pela escrita as suas vivências?



Não, a escrita foi algo que descobri no processo da minha doença que acabou por tomar forma neste livro. É algo difícil mas que me deu muito prazer fazer, apesar da dor das memórias que por vezes me trouxe acabou por ser uma catarse.



Foi um livro fácil de estruturar? Soube logo desde o início o que dele pretendia?



Não, até porque foi o meu primeiro livro mas, para isso, tive a ajuda da editora, a Matéria-Prima. O que soube, desde logo, foi que não fazia sentido falar apenas de cancro, porque eu não sou apenas o cancro, eu sou muito mais e também o reflexo disso mesmo. Daí ter decidido falar também da minha infância e de todo o meu caminho até ficar doente. E a segunda coisa que sabia desde logo é que queria que fosse um livro que ajudasse quem o lê. Estou feliz porque o feedback dos leitores é que essas duas motivações foram concretizadas.



Quais os seus autores favoritos?



Não serão os favoritos porque gosto de vários e de diferentes estilos. São os últimos três que li: Haruki Murakami, Sofia de Mello Breyner e Paulo Coelho.



E quais são os livros da sua vida?



Não digo que são os livros da minha vida porque ainda me falta ler muitos outros mas são os que marcaram fases importantes: o clássico ‘Principezinho’ de Antoine de Saint-Exupéry na infância, ‘Vai Onde Te Leva o Coração’, de Susana Tamaro, na adolescência e, mais recentemente, quando estive doente, ‘Câncer Vixen’ de Marisa Acocella Marchetto.



Tomou agora o gosto pela escrita? Haverá mais livros no futuro?

Para já estou concentrada neste. No futuro, logo se vê. Não digo que não.