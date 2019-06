Evereste, a mortal atração da montanha

Christopher John Kulish viu o último pôr do sol a 11 de março. Tinha subido pela rota normal do sudeste até ao cume, a 8848 metros de altitude, o dia estava claro, o sol brilhava na neve branca, o ar cada vez mais rarefeito, mas do cimo do maior miradouro da Terra, o Evereste, terá sustido a respiração arrebatado perante uma paisagem que a maioria morrerá sem ver.Christopher John Kulish terá olhado uma vez mais o que se dispunha a seus pés, depois de alcançar mais além a linha do horizonte, antes de começar a descida até chegar ao colo da montanha, pelo lado sul, altura em que morreu. Tinha 62 anos e 50 anos de alpinismo."Ele viu o seu último pôr do sol no cume mais alto da Terra. Nesse instante tornou-se membro do seleto ‘clube dos sete cumes’ (Monte Evereste, Aconcágua, Monte McKinley, Kilimanjaro, Monte Elbrus, Maciço Vinson, Monte Kosciuszko ou Pirâmide Carstensz)", disse o irmão Mark Kulish ao ‘Denver News’.Christopher John Kulish foi a décima primeira vítima desta temporada, entre o fim de abril e o mês de maio, a altura em que as condições meteorológicas são menos extremas na montanha mais alta da Terra, que fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. A oito mil metros, na chamada ‘zona da morte’, é preciso usar garrafas de oxigénio.Durante a escalada, os alpinistas correm risco de congelamento, de sofrerem de exaustão e do Mal de Altitude (conjunto de sintomas enquanto o corpo se adapta à baixa pressão atmosférica a partir de altitudes de 2400 metros, que podem evoluir para um edema pulmonar ou para um edema cerebral e causar a morte).Em 48 horas, entre os dias 24 e 25 do mês de maio, morreram na subida ao Evereste quatro alpinistas - dois indianos, um austríaco e outro, nepalês. Duas das vítimas, a indiana Kalpana Das, de 52 anos, e o indiano Nihal Bagwan, 27 anos, morreram na descida.Um funcionário da agência de viagens Peak Promotions, do Nepal, atribuiu as mortes, sobretudo a de Bagwan, à quantidade de pessoas no local. "Ele ficou bloqueado no engarrafamento durante mais de 12 horas e estava esgotado. Os guias trouxeram-no para o acampamento 4, mas ele morreu no local", contou Keshav Paudel.Desde abril até à última quinta-feira, quase 550 alpinistas tinham alcançado o topo do Evereste, mas a morte do médico americano Kulish contaminou a imprensa anglo-saxónica - há muito que se fala que o Evereste foi tomado de assalto.Do lado do Nepal foram concedidas para esta temporada 381 permissões de escalada, ao preço de 10 mil euros por pessoa, mas cada titular da autorização é acompanhado por um guia (o sherpa), o que dobra o número de pessoas que cruzam aquele caminho até ao pico, onde as temperaturas, mesmo nesta altura do ano, podem chegar aos 70 graus negativos.Dois mil e dezanove é já o ano mais mortal no Evereste desde 2015, quando uma avalancha engoliu de uma vez só 22 pessoas. O seleto ‘The Guardian’ titulava esta semana "‘Walking over bodies’: mountaineers describe carnage on Everest" (‘Caminham sobre corpos: alpinistas descrevem carnificina no Evereste’, tradução livre).Entre vários testemunhos, o da cineasta Elia Saikaly, que na etapa final antes do cume, a 23 de maio, viu o sol pôr a descoberto vários corpos. "Não queria acreditar no que estava a ver", postou no Instagram. A maioria das mortes é atribuída ao cansaço dos alpinistas: "Têm de se qualificar para fazer o Ironman mas não precisam de se qualificar para escalar a montanha mais alta do Mundo?!", criticou o alpinista Alan Arnette, citado por ‘O Globo’.O diretor-geral do departamento de Turismo do Nepal, Danduraj Ghimire, defende que o grande número de mortes não está relacionado com a superlotação, mas sim com o facto de haver menos dias de tempo propício à escalada em segurança - apesar disso, admitiu, o governo nepalês não considerou diminuir o número de autorizações. Cerca de cinco mil pessoas já chegaram ao topo do Everest, 300 morreram ao tentar fazê-lo.João Garcia chegou ao cimo a 18 de maio de 1999, fez agora 20 anos e tornou-se no primeiro português no cume conquistado em 1953 pelos pioneiros Tenzing Norgay e Edmund Hillary, que fizeram a primeira subida oficial do Evereste pela rota sudeste, depois de muitos nas décadas anteriores o terem tentado à custa da própria vida.O português está naquele local e por email respondeu à ‘Domingo’: "Lamento, mas por razões pessoais não desejo responder a perguntas relacionadas com o Evereste. Posso sim responder à sua 5ª pergunta: Continua a fazer o circuito dos alpinistas; qual é o seu objetivo 20 anos depois da sua primeira grande conquista? Sim, continuo a escalar montanhas nos Himalaias. Neste momento, após guiar trajetos de trekking com clientes, fico no Nepal e depois, com um amigo alpinista, realizamos escaladas a cumes de 6000 m nunca escalados ou por vertentes novas, criando um novo itinerário. São escaladas nos Himalaias em estilo Alpino, com um nível de dificuldade técnico superior a qualquer outro cume de mais de 8000 m que alguma vez escalei. Chamamos a isto Alpinismo de Exploração."