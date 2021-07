Filipa (nome fictício), uma aluna do primeiro ano, estava nervosa naquele dia 5 em que se apresentou na Faculdade de Direito da Universidade do Porto para fazer o exame de recurso da disciplina de História do Direito. Sendo de recurso, era a sua última oportunidade no ano letivo para ter nota na cadeira em causa. Ao entrar na sala, o professor da disciplina, Paulo Pulido Adragão, doutor em Direito Público do Estado e especialista nas questões relativas às relações Igreja-Estado, recusou-se a dar-lhe o enunciado do exame , alegando que a estudante estava “muito destapada” e pediu-lhe que vestisse um casaco.“A verdade é que a aluna submeteu-se à pressão do professor, ficou com medo de não conseguir fazer o exame, vestiu o casaco, mas continuou a ser ignorada pelo professor. Ele só lhe deu o exame depois de um aviso de um aluno do sexo masculino que lhe disse que a aluna ainda não tinha o enunciado. Infelizmente, dado o stress todo da situação, acabou por não conseguir finalizar o exame e passada cerca de uma hora veio embora, pelo que a situação a prejudicou bastante, tanto ao nível emocional como na capacidade de completar o exame”, acusa Sara Machado, finalista de Criminologia e fundadora do movimento para a igualdade de género He For She (Ele por Ela, em tradução livre), na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Foi esta organização - criada pela ONU Mulheres em 2014 e que se materializou em Portugal em 2017 – que denunciou o caso de Filipa, assim que teve conhecimento do sucedido por alunos da comissão de curso que estavam na mesma sala.