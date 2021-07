"Fiz a revolução antes da revolução": Entrevista a Ana Salazar

Fez 80 anos a 19 de julho e tem uma vida cheia de histórias para contar. "Está recheada de coisas pouco comuns", brinca a estilista Ana Salazar, que em Portugal fez a transição entre as modistas e os criadores de moda, numa altura em que o País considerava as peças "extravagantes", mas lá fora diziam que "tinha poesia no vestuário". Pragmática, nunca se elogia: "Prefiro que sejam os outros a fazê-lo."Desde muito miúda lembro-me de ter uma noção muito exacerbada do que era bonito e do que era feio. Quando fiz a transição de menina para adolescente detestava a minha imagem, tinha o cabelo ondulado e queria ter o cabelo liso, fazia a minha avó passar-me o cabelo a ferro. A minha avó era modista de alta costura e passei grande parte da minha infância e adolescência com ela. Sabia que o meu pai recebia em casa muitas pessoas importantes ligadas à cultura para tertúlias, mas naquele tempo os miúdos não estavam muito junto aos pais. Eu tinha um ‘chauffeur’ e duas empregadas, deitava-me cedo, não andava ali pela casa como os miúdos andam hoje. Aprendi a falar francês com uma ‘mademoiselle’, era bilingue desde miúda, tocava piano, tive uma educação esmerada, mas sentia-me muito sozinha. Também fazia patinagem artística com um professor, no Jardim Zoológico, mas não estava tempo nenhum com os meus pais. Depois os meus pais separaram-se muito cedo, o que também não era comum para a época – a minha vida está toda recheada de coisas não comuns – e fui viver com a minha avó e com uma empregada.